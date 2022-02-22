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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:13

Просмотров: 974

Дело о смертельном наезде на журналистку Екатерину Панасян передали в Актауский городской суд

Более двух месяцев полицейские Актау расследовали дело о наезде на журналистку Екатерину Панасян. Девушка шла по тротуару в 12 микрорайоне, её сбил автомобиль марки Toyota Sienna. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Теперь водитель иномарки предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из архива Lada.kz
Водителя, который 2 декабря сбил на тротуаре в 12 микрорайоне журналистку Екатерину Панасян, будут судить в Актауском городском суде, куда органы следствия передали материалы дела.

По данным пресс-службы Мангистауского областного суда, подозреваемому инкриминируют статью 345 часть 3 УК РК, в которой говорится о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Согласно уголовному кодексу, водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Когда будет оглашён приговор - пока неизвестно.

По словам родственников погибшей Екатерины Панасян, водитель находится на свободе - под подпиской о невыезде.

Напомним, Екатерина Панасян 2 декабря пострадала в результате ДТП в 12 микрорайоне. Её сбил автомобиль марки Toyota Sienna. Сначала водитель иномарки въехал через бордюр на тротуар, а затем сбил девушку. Другие люди, которые шли в этот момент по тротуару, успели отскочить в сторону и не пострадали.

По официальной версии полиции, водителю стало плохо за рулём. Он не смог нажать педаль тормоза. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Врачи оценивали состояние Екатерины как крайне тяжёлое. Спустя больше месяца с момента ДТП Екатерина Панасян скончалась.

Екатерине было 28 лет, она работала журналистом, занималась волонтёрством. У неё осталась двухлетняя дочь.



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Комментарии ( 1 )

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  • Daisy
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 11:28
Всего от 3 до 5 лет за загубленную жизнь человеческую..как же мало мы стоим.. prostite
 
 

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