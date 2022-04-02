«Каспий» встретится на стадионе в Актау с футболистами из Шымкента

Тренировка перед матчем. Фото предоставила пресс-служба футбольного клуба «Каспий»
Матч третьего тура Премьер-лиги РК между футболистами «Каспия» и «Ордабасы» из Шымкента пройдёт в это воскресенье, 3 апреля, в 14:00 на стадионе «Жас Канат» в 12 микрорайоне.
Билеты на игру можно приобрести в кассе при входе.
Время работы кассы:
Среда - с 16:00 до 19:00, четверг - с 12:00 до 18:00, пятница - с 12:00 до 19:00 и суббота - с 12:00 до 18:00.
Стоимость билета 500 тенге.
Приходите поддержать нашу команду.
Свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счетом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
По итогам трех туров были определены три лидера.
Билеты на игру можно приобрести в кассе при входе.
Время работы кассы:
Среда - с 16:00 до 19:00, четверг - с 12:00 до 18:00, пятница - с 12:00 до 19:00 и суббота - с 12:00 до 18:00.
Стоимость билета 500 тенге.
Приходите поддержать нашу команду.
Свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счетом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
По итогам трех туров были определены три лидера.
Оставьте свой комментарий первым.