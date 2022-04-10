Футболисты «Каспия» уступили «Кайрату»

Фото предоставили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий»
Матч пятого тура Премьер-лиги РК между футболистами «Каспия» и «Кайрата» завершился в пользу хозяев поля.
На 41-ой минуте встречи полузащитник алматинской команды Жоао Пауло да Силва отправил мяч в ворота «Каспия». Тем самым счёт встречи составил 1:0.
Футболисты «Каспия» благодарят всех болельщиков за поддержку на этом матче.
Следует отметить, что голкипер мангистауского клуба Олжас Муханов получил травму во время тренировки. Команда выступила в поддержку вратаря. Игроки ждут его скорейшего возращения обратно в состав команды.
Напомним, свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счётом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
Матч четвёртого тура между футболистами «Каспия» и «Ордабасы» 3 апреля в Актау завершился в нашу пользу со счётом 2:1.
На 41-ой минуте встречи полузащитник алматинской команды Жоао Пауло да Силва отправил мяч в ворота «Каспия». Тем самым счёт встречи составил 1:0.
Футболисты «Каспия» благодарят всех болельщиков за поддержку на этом матче.
Следует отметить, что голкипер мангистауского клуба Олжас Муханов получил травму во время тренировки. Команда выступила в поддержку вратаря. Игроки ждут его скорейшего возращения обратно в состав команды.
Напомним, свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счётом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
Матч четвёртого тура между футболистами «Каспия» и «Ордабасы» 3 апреля в Актау завершился в нашу пользу со счётом 2:1.
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