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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 473

Футболисты «Каспия» уступили «Кайрату»

Алматинский «Кайрат» встретил мангистаускую команду на своём поле.

Фото предоставили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий»
Матч пятого тура Премьер-лиги РК между футболистами «Каспия» и «Кайрата» завершился в пользу хозяев поля.

Футболисты «Каспия» уступили «Кайрату»


На 41-ой минуте встречи полузащитник алматинской команды Жоао Пауло да Силва отправил мяч в ворота «Каспия». Тем самым счёт встречи составил 1:0.

Футболисты «Каспия» уступили «Кайрату»


Футболисты «Каспия» благодарят всех болельщиков за поддержку на этом матче.

Футболисты «Каспия» уступили «Кайрату»


Следует отметить, что голкипер мангистауского клуба Олжас Муханов получил травму во время тренировки. Команда выступила в поддержку вратаря. Игроки ждут его скорейшего возращения обратно в состав команды.

Футболисты «Каспия» уступили «Кайрату»


Напомним, свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.

Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счётом 0:0.

Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.

Матч четвёртого тура между футболистами «Каспия» и «Ордабасы» 3 апреля в Актау завершился в нашу пользу со счётом 2:1.




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