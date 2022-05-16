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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 42

Чемпионами Азии стали ашихара-каратисты из Актау

На чемпионате Азии по ашихара-карате, проходившем в Ташкенте 14 и 15 мая, спортсмены из Актау завоевали восемь золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. Об этом рассказал Игорь Отаров, руководитель команды, официальный представитель ашихара-карате в Казахстане.

Победители турнира
Чемпионат Азии проходил в Ташкенте. В нём приняли участие более 700 спортсменов из разных стран мира.

Золотые медали по программе ката и кумитэ завоевали: Мария Патрова, Диас Исенбай (завоевал два «золота» в каждой программе), Ержан Зейнур, Эдуард Рябинов, Александр Баландин, Альбина Исатай и Томирис Айтуганбекова.

Чемпионами Азии стали ашихара-каратисты из Актау


Чемпионами Азии стали ашихара-каратисты из Актау


Чемпионами Азии стали ашихара-каратисты из Актау


Серебряными призёрами по программе ката и кумитэ стали: Алишер Абдрахман, Аим Жамбыл и Гулим Сисенбаева.

Чемпионами Азии стали ашихара-каратисты из Актау


Чемпионами Азии стали ашихара-каратисты из Актау


Ержан Зейнур завоевал «бронзу». Со слов Игоря Отарова, спортсмен допустил несколько нарушений, хотя был намного сильней своего соперника.




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