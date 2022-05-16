Чемпионами Азии стали ашихара-каратисты из Актау

Чемпионат Азии проходил в Ташкенте. В нём приняли участие более 700 спортсменов из разных стран мира.Золотые медали по программе ката и кумитэ завоевали: Мария Патрова, Диас Исенбай (завоевал два «золота» в каждой программе), Ержан Зейнур, Эдуард Рябинов, Александр Баландин, Альбина Исатай и Томирис Айтуганбекова.Серебряными призёрами по программе ката и кумитэ стали: Алишер Абдрахман, Аим Жамбыл и Гулим Сисенбаева.Ержан Зейнур завоевал «бронзу». Со слов Игоря Отарова, спортсмен допустил несколько нарушений, хотя был намного сильней своего соперника.