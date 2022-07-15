«Хоть как добирайся»: Даурен Ермеков призвал россиянина Гамзата Хирмагомедова явиться на титульный поединок в Актау

- Гамзат, братишка, где ты? Я жду тебя здесь — в Казахстане. Хоть как добирайся. Хоть на «попутке». Здесь, в принципе, недалеко Махачкала», — сказал актауский файтер Даурена Ермекова.







- Гамзат Хирамагомедов вчера не смог вылететь в Казахстан из Москвы на турнир Eagle FC. 16 июля он должен провести в Актау поединок против Даурена Ермекова. Это главный бой турнира за чемпионский титул в среднем весе. Похоже, были какие-то неуплаченные штрафы, и Гамзата не выпустили из страны, - сообщает Vesti.kz со ссылкой на Лазорина.