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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 14:35

Просмотров: 153

«Хоть как добирайся»: Даурен Ермеков призвал россиянина Гамзата Хирмагомедова явиться на титульный поединок в Актау

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков выступил с обращением к российскому файтеру Гамзату Хирамагомедову, с которым он должен был провести поединок за временный титул полутяжелого веса в промоушне Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Ранее стало известно, что Хирамагомедов не смог вылететь в Актау из-за возможного неуплаченного штрафа. Об этом сообщает Sports.kz.

Фото взято из открытого источника
Как сообщает Sport.kz, соперник казахстанца по бою за титул лиги Хабиба не смог вылететь из Москвы. В связи с чем Даурен Ермеков записал для своего соперника видеообращение в Instagram.

- Гамзат, братишка, где ты? Я жду тебя здесь — в Казахстане. Хоть как добирайся. Хоть на «попутке». Здесь, в принципе, недалеко Махачкала», — сказал актауский файтер Даурена Ермекова.

Отметим, что Хирамагомедов не смог вылететь в Актау, где 16 июля пройдёт совместный турнир промоушна Eagle FC и казахстанской лиги Naiza FC, из-за запрета на выезд по возможной причине неуплаченного штрафа. Ранее сообщалось, что россиянин должен прилететь в Казахстан в ночь на 15 июля.



О том, что российский боец Гамзат Хирамагомедов после послания для казахстанца Даурена Ермекова не смог вылететь в Актау, поделился Игорь Лазорин в своем телеграм-канале.

«Хоть как добирайся»: Даурен Ермеков призвал россиянина Гамзата Хирмагомедова явиться на титульный поединок в Актау

- Гамзат Хирамагомедов вчера не смог вылететь в Казахстан из Москвы на турнир Eagle FC. 16 июля он должен провести в Актау поединок против Даурена Ермекова. Это главный бой турнира за чемпионский титул в среднем весе. Похоже, были какие-то неуплаченные штрафы, и Гамзата не выпустили из страны, - сообщает Vesti.kz со ссылкой на Лазорина.


Напомним, ранее старший брат Хабиба Нурмагомедова прибыл в Актау.

Сам Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своём приезде в Актау.

В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной проходит неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week». Здесь организуют открытые тренировки, мотивационные встречи с участием чемпионов и их тренеров, мастер-классы известных спортсменов. Среди них боец UFC, член команды DAR Team - Шавкат Рахмонов, тренеры «DAR Team» - Азиз Разыев и Эдуард Базров.

Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.



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