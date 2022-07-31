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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:32

Просмотров: 1021

Полицейские из Актау отличились на Всемирных играх в Нидерландах

Золотые и серебряные награды завоевали наши полицейские, передаёт Федерация бокса Мангистауской области.

Наши призёры. Фото предоставили в Федерации бокса Мангистауской области
Всемирные игры среди силовых ведомств в этом году в Роттердаме (Нидерланды) собрали около 13 500 спортсменов из 97 стран мира.

Из нашей области отличились шесть действующих сотрудников полиции, а также один пенсионер ОВД.

Так, золотых медалей удостоились:

Полицейские из Актау отличились на Всемирных играх в Нидерландах


- пенсионер ОВД, штангист, пауэрлифтер Кайрат Ургешбаев;
- капитан полиции, инспектор СОБР, боксёр Жандос Султанов (75 кг);

Полицейские из Актау отличились на Всемирных играх в Нидерландах


- инспектор СОБР, лейтенант полиции, каратист Мерген Калимжанов;
- сотрудник полиции, каратист Бексултан Муса.

Полицейские из Актау отличились на Всемирных играх в Нидерландах

Полицейские из Актау отличились на Всемирных играх в Нидерландах


Серебряными призёрами стали инспектор СОБР, капитан полиции, боксёр Берик Абдрахманов (63 кг), а также инструктор в «Динамо», боксёр Рустем Егеубеуков и лейтенант полиции, инспектор службы батальона патрульной полиции управления полиции Актау, боксёр Дидар Алгалиев.

Полицейские из Актау отличились на Всемирных играх в Нидерландах



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