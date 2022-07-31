Полицейские из Актау отличились на Всемирных играх в Нидерландах

Наши призёры. Фото предоставили в Федерации бокса Мангистауской области
Всемирные игры среди силовых ведомств в этом году в Роттердаме (Нидерланды) собрали около 13 500 спортсменов из 97 стран мира.
Из нашей области отличились шесть действующих сотрудников полиции, а также один пенсионер ОВД.
Так, золотых медалей удостоились:
- пенсионер ОВД, штангист, пауэрлифтер Кайрат Ургешбаев;
- капитан полиции, инспектор СОБР, боксёр Жандос Султанов (75 кг);
- инспектор СОБР, лейтенант полиции, каратист Мерген Калимжанов;
- сотрудник полиции, каратист Бексултан Муса.
Серебряными призёрами стали инспектор СОБР, капитан полиции, боксёр Берик Абдрахманов (63 кг), а также инструктор в «Динамо», боксёр Рустем Егеубеуков и лейтенант полиции, инспектор службы батальона патрульной полиции управления полиции Актау, боксёр Дидар Алгалиев.
Из нашей области отличились шесть действующих сотрудников полиции, а также один пенсионер ОВД.
Так, золотых медалей удостоились:
- пенсионер ОВД, штангист, пауэрлифтер Кайрат Ургешбаев;
- капитан полиции, инспектор СОБР, боксёр Жандос Султанов (75 кг);
- инспектор СОБР, лейтенант полиции, каратист Мерген Калимжанов;
- сотрудник полиции, каратист Бексултан Муса.
Серебряными призёрами стали инспектор СОБР, капитан полиции, боксёр Берик Абдрахманов (63 кг), а также инструктор в «Динамо», боксёр Рустем Егеубеуков и лейтенант полиции, инспектор службы батальона патрульной полиции управления полиции Актау, боксёр Дидар Алгалиев.
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