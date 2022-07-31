Полицейские из Актау отличились на Всемирных играх в Нидерландах

Всемирные игры среди силовых ведомств в этом году в Роттердаме (Нидерланды) собрали около 13 500 спортсменов из 97 стран мира.Из нашей области отличились шесть действующих сотрудников полиции, а также один пенсионер ОВД.Так, золотых медалей удостоились:- пенсионер ОВД, штангист, пауэрлифтер Кайрат Ургешбаев;- капитан полиции, инспектор СОБР, боксёр Жандос Султанов (75 кг);- инспектор СОБР, лейтенант полиции, каратист Мерген Калимжанов;- сотрудник полиции, каратист Бексултан Муса.Серебряными призёрами стали инспектор СОБР, капитан полиции, боксёр Берик Абдрахманов (63 кг), а также инструктор в «Динамо», боксёр Рустем Егеубеуков и лейтенант полиции, инспектор службы батальона патрульной полиции управления полиции Актау, боксёр Дидар Алгалиев.