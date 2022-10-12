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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:57

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Мангистауская спортсменка стала чемпионкой Европы по кекушинкай карате

Мангистауская спортсменка Анар Суюндукова стала чемпионкой Европы по кекушинкай карате. Ещё одна наша спортсменка Асель Шоткара завоевала «бронзу». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото ЦОК региона
В городе Санта Суссана 9 октября (Барселона, Испания) завершился чемпионат Европы по кекушинкай карате. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 стран.

В составе сборной Казахстана были две мангистауские спортсменки Анара Суюндукова и Асель Шоткара. Они принесли казахстанской команде одно «золото» и одну «бронзу».

Мангистауская спортсменка стала чемпионкой Европы по кекушинкай карате


Чемпионкой Европы стала Анара Суюндукова, бронзовым призёром - Асель Шоткара. В общей сложности в копилку страны спортсмены сборной внесли семь золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.

Мангистауская спортсменка стала чемпионкой Европы по кекушинкай карате


Анара Суюндукова на первой встрече с соперницей из Испании одержала победу. С таким же успехом она выиграла бои с представительницами Болгарии и Румынии.

Асель Шоткара выиграла первую схватку с румынской спортсменкой, во второй встрече она уступила сопернице из Испании.



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