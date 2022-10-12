Мангистауская спортсменка стала чемпионкой Европы по кекушинкай карате

В городе Санта Суссана 9 октября (Барселона, Испания) завершился чемпионат Европы по кекушинкай карате. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 стран.В составе сборной Казахстана были две мангистауские спортсменки Анара Суюндукова и Асель Шоткара. Они принесли казахстанской команде одно «золото» и одну «бронзу».Чемпионкой Европы стала Анара Суюндукова, бронзовым призёром - Асель Шоткара. В общей сложности в копилку страны спортсмены сборной внесли семь золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.Анара Суюндукова на первой встрече с соперницей из Испании одержала победу. С таким же успехом она выиграла бои с представительницами Болгарии и Румынии.Асель Шоткара выиграла первую схватку с румынской спортсменкой, во второй встрече она уступила сопернице из Испании.