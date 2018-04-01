«Кубок Успеха» принес мангистауским каратистам пять наград

- В каждой весовой категории у ребят было не менее 30 спортсменов, а у Никиты Бузина - 45 человек. Каждый провел по шесть боев. Соревнования такого масштаба способствуют развитию наших спортсменов в карате-до, показывают их техническую и тактическую подготовку. Хотелось бы выразить благодарность директору МО СДЮСШ по карате-до Парвизу Мансурову за участие в организации поездки спортсменов, - поделился Александр Гаплевский.

XXIII Всероссийские соревнования по карате WKF «Кубок Успеха» в Новосибирске собрали 1147 участников из 22 регионов России и три команды из Казахстана.Мангистаускую область представили девять воспитанников детско-юношеской спортивной школы по карате-до под руководством тренеров Александра Гаплевского и Максима Миримова.В возрастной категории 10-11 лет золотую медаль завоевал Олег Березин (до 34 кг).Никита Бузин (до 38 кг) и София Ключник (свыше 36 кг) стали обладателями бронзовых наград.В возрастной категории 12-13 лет Турал Шабанов (до 40 кг) расположился на третьей ступени пьедестала.В разделе «ката» (поединок с воображаемым противником) София Ключник удостоилась «золота».