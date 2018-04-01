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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:24

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«Кубок Успеха» принес мангистауским каратистам пять наград

В копилке мангистауских каратистов две золотые и три бронзовые медали. О результатах турнира сообщил тренер по карате Александр Гаплевский.

Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Кубок Успеха». Фото с сайта karate.ru
XXIII Всероссийские соревнования по карате WKF «Кубок Успеха» в Новосибирске собрали 1147 участников из 22 регионов России и три команды из Казахстана.

«Кубок Успеха» принес мангистауским каратистам пять наград


Мангистаускую область представили девять воспитанников детско-юношеской спортивной школы по карате-до под руководством тренеров Александра Гаплевского и Максима Миримова.

В возрастной категории 10-11 лет золотую медаль завоевал Олег Березин (до 34 кг).
Никита Бузин (до 38 кг) и София Ключник (свыше 36 кг) стали обладателями бронзовых наград.

«Кубок Успеха» принес мангистауским каратистам пять наград


В возрастной категории 12-13 лет Турал Шабанов (до 40 кг) расположился на третьей ступени пьедестала.

«Кубок Успеха» принес мангистауским каратистам пять наград


В разделе «ката» (поединок с воображаемым противником) София Ключник удостоилась «золота».

«Кубок Успеха» принес мангистауским каратистам пять наград


- В каждой весовой категории у ребят было не менее 30 спортсменов, а у Никиты Бузина - 45 человек. Каждый провел по шесть боев. Соревнования такого масштаба способствуют развитию наших спортсменов в карате-до, показывают их техническую и тактическую подготовку. Хотелось бы выразить благодарность директору МО СДЮСШ по карате-до Парвизу Мансурову за участие в организации поездки спортсменов, - поделился Александр Гаплевский.


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