Танцоры из Актау стали призерами международного турнира по бальным танцам

Танцоры из Актау. Фото из архива участников

Выступление воспитанников Наталья Данилова оценила на «отлично».



- Жасулан Канапин и Анеля Нуртайкызы заняли второе и третье места по итогам турнира. А пара Артема Овчинникова и Виктории Осиповой заняла первое, второе и третье места. Для детей это второй турнир, и я очень горжусь их результатами, - рассказала Наталья Данилова.



В турнире состязались ювеналы, юниоры и молодежь. Они танцевали ча-ча-ча, самбу, танго, вальс, румбу, пасодобль. В разных возрастных категориях выступали как новички, так и титулованные участники.



- Несмотря на возраст и хорошую подготовку, волновались практически все. Цель турнира - поддержка талантливой молодёжи и развитие массового спорта в нашей стране. Ведь искусство танца – это тоже спорт, который помимо физической закалки требует ещё и наличие музыкальных данных, хорошего вкуса, силы воли и целеустремлённости, - рассказали участники соревнований.



Третий международный турнир «Expo Championship 2018» завершился в Алматы 29 апреля.