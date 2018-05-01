«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.25 KZT
  • €1 = 396.89 KZT
  • 1 RUB = 5.28 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 58

Танцоры из Актау стали призерами международного турнира по бальным танцам

Воспитанники отделения спортивных бальных танцев «Жас Канат» завоевали весь комплект наград. Об этом сообщила Наталья Данилова, тренер юных танцоров.

Танцоры из Актау. Фото из архива участников
Выступление воспитанников Наталья Данилова оценила на «отлично».

- Жасулан Канапин и Анеля Нуртайкызы заняли второе и третье места по итогам турнира. А пара Артема Овчинникова и Виктории Осиповой заняла первое, второе и третье места. Для детей это второй турнир, и я очень горжусь их результатами, - рассказала Наталья Данилова.

В турнире состязались ювеналы, юниоры и молодежь. Они танцевали ча-ча-ча, самбу, танго, вальс, румбу, пасодобль. В разных возрастных категориях выступали как новички, так и титулованные участники.

- Несмотря на возраст и хорошую подготовку, волновались практически все. Цель турнира - поддержка талантливой молодёжи и развитие массового спорта в нашей стране. Ведь искусство танца – это тоже спорт, который помимо физической закалки требует ещё и наличие музыкальных данных, хорошего вкуса, силы воли и целеустремлённости, - рассказали участники соревнований.

Третий международный турнир «Expo Championship 2018» завершился в Алматы 29 апреля.


Танцоры из Актау стали призерами международного турнира по бальным танцам
Танцоры из Актау стали призерами международного турнира по бальным танцам
Танцоры из Актау стали призерами международного турнира по бальным танцам
Танцоры из Актау стали призерами международного турнира по бальным танцам
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика