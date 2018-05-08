Мангистауские спортсмены-инвалиды выиграли международный турнир по волейболу сидя

Спортсмены из Мангистау первую игру сыграли с представителями Венгрии, победившими хозяев соревнований.Игра, как рассказал Нуралы Кулушов, играющий тренер команды, шла с переменным успехом, но в итоге мангистаусцы сумели выиграть со счётом 3:2.В подгруппе со сборной Грузии решалась судьба двух первых мест за выход в полуфинал. Наша возрастная и опытная команда в нелёгкой игре смогла решить партию в свою пользу, победив со счетом 3:1, и заняла первое место в группе.В заключительный день соревнований мангистауские волейболисты выиграли полуфинал у сборной Латвии со счетом 3:0.- В финале мы встретились со своими давними соперниками – кызылординской командой. На протяжении двух лет мы занимали третье место на чемпионатах РК, уступая молодым соперникам. Молодость и опыт интриговали весь зал. Игра получилась зрелищной, никто не хотел уступать. В первых двух партиях мы смогли выиграть со счетом 2:0. Но молодая команда Кызылорды собралась и сравняла счёт. Несмотря на усталость, мы выиграли решающую партию со счетом 11:5. Затем перевес взяли соперники, им не хватало одного очка до победы. Собрав последние силы, мы сравняли счет и довели матч до победы - 17:15. Команда отдала все силы для победы и достойно показала уровень казахстанского волейбола в Европе. Благодарим областное управление спорта, всех болельщиков, поддерживавших нас в зале и дома - за тысячи километров, - поделился Нуралы Кулушов.Серебряным призером турнира стала команда Кызылорды. Сборная Латвии заняла третье место.Приз лучшего игрока получил Бауыржан Уразалиев, капитан команды, бронзовый призёр чемпионата мира.Команда Мангистауской области выступила в следующем составе: Бауржан Уразалиев (капитан), Карасай Лукпанов, Амандурды Клычбаев, Нурлыбек Кужабеков, Руслан Аджатаев, Ерболат Алтаев, Габит Назарбеков, Геннадий Избасов, Нурлан Нурбаев, Куралбек Сейдов и Бекнур Бисенов, а также тренер и игрок Нуралы Кулушов.