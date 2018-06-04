Спортсмены из Актау завоевали восемь медалей на Special Olympics

Члены сборной Мангистауской области

В первый день игр чемпионами олимпиады в бочче стали Акбота Серикова, впервые участвовавшая в играх, Султан Давлетов и Жамиля Бегешова, неоднократная чемпионка Казахстана. Бекболат Сактаганов стал серебряным призером соревнований.



В финальных соревнованиях по плаванию Елена Козлова стала чемпионкой, показав лучший результат в стиле кроль на спине на дистанции 25 метров. В вольном стиле на той же дистанции Елена стала четвертой.



Серебряную медаль в вольном стиле на 25 метров завоевал Бахтияр Бакыт. На вторую ступень пьедестала поднялась также Зарина Клевцова за результат заплыва на 50 метров вольным стилем. На этой же дистанции «бронза» досталась Нуркуату Сигуатову. Заплыв на 50 метров кролем на спине принес Нуркуату четвертое место.



Летняя олимпиада проводится по пяти видам спорта: бадминтону, боулингу, бочче, плаванию и пауэрлифтингу. В соревнованиях участвовали 298 атлетов и 79 тренеров из 13 регионов республики. Спортсмены смогли также пройти медицинский скрининг и получить консультацию врачей.



Бочче — спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, паралимпийский вид спорта.