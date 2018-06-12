В Кубке мира по плаванию актауские атлеты завоевали три медали

Призеры Кубка мира. Фото предоставлено организаторами
Куаныш Аскар занял третье место на дистанции 50 метров баттерфляем, Байдельдинова Эллина завоевала «бронзу» на дистанции 50 метров на спине и серебряную медаль в командной эстафете 4х100 вольный стиль среди девушек.
Актауские атлеты выступали в составе национальной паралимпийской сборной РК, завоевавшей в общем зачете 37 медалей.
В соревнованиях мирового уровня принимали участие спортсмены из 45 стран.
Актауские атлеты выступали в составе национальной паралимпийской сборной РК, завоевавшей в общем зачете 37 медалей.
В соревнованиях мирового уровня принимали участие спортсмены из 45 стран.
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