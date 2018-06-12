«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Июня
+25...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.8 KZT
  • €1 = 393.48 KZT
  • 1 RUB = 5.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 213

В Кубке мира по плаванию актауские атлеты завоевали три медали

Эллина Байдельдинова и Куаныш Аскар из Актау стали серебряными и бронзовыми призерами Кубка мира по параплаванию. Соревнования проводились с 7 по 10 июня в Берлине (Германия).

Призеры Кубка мира. Фото предоставлено организаторами
Куаныш Аскар занял третье место на дистанции 50 метров баттерфляем, Байдельдинова Эллина завоевала «бронзу» на дистанции 50 метров на спине и серебряную медаль в командной эстафете 4х100 вольный стиль среди девушек.

Актауские атлеты выступали в составе национальной паралимпийской сборной РК, завоевавшей в общем зачете 37 медалей.

В соревнованиях мирового уровня принимали участие спортсмены из 45 стран.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика