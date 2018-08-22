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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 485

Пловцы из Актау привезли два «золота» с Летнего Кубка по плаванию

Второй открытый Летний Кубок по плаванию среди детей 2005-2009 годов рождения прошел 19 августа в Атырау. В нем принимали участие дети из Уральска, Атырау и Актау. Наши пловцы привезли с соревнований 11 медалей. Об этом рассказал Павел Чужинов, один из сопровождающих детей.

Фото Павла Чужинова
Летний Кубок по плаванию в Атырау прошел 19 августа. В борьбе за него принимали участие дети из трёх городов Республики. Воспитанники Актауской ДЮСШ по парусному спорту участвовали в 21 заплыве, завоевав 11 медалей, две из которых высшей пробы.

Золото Летнего Кубка досталось Даниилу Чужинову и Алуе Нурмагамбетовой. Алишер Елеуов завоевал два «серебра». Тимур Кадиримбетов занял третье место на соревнованиях.

- В эстафете наша команда в составе Руслана Васильева, Алуи Нурмагамбетовой, Александра Чайки, Даниила Чужинова, заняла третье место - отметил тренер спортсменов Мирадж Ертлеуов.


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Комментарии ( 2 )

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Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 17:58
Luna7,
спасибо, исправили
 
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Luna7 (Посетители) Сегодня, 17:55
Исправьте пжл фамилию в тексте: Тимур КадиримБЕТОВ занял третье место на соревнованиях.
Ребята Молодцы!
 
 

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