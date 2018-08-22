Пловцы из Актау привезли два «золота» с Летнего Кубка по плаванию

Фото Павла Чужинова

Летний Кубок по плаванию в Атырау прошел 19 августа. В борьбе за него принимали участие дети из трёх городов Республики. Воспитанники Актауской ДЮСШ по парусному спорту участвовали в 21 заплыве, завоевав 11 медалей, две из которых высшей пробы.



Золото Летнего Кубка досталось Даниилу Чужинову и Алуе Нурмагамбетовой. Алишер Елеуов завоевал два «серебра». Тимур Кадиримбетов занял третье место на соревнованиях.



- В эстафете наша команда в составе Руслана Васильева, Алуи Нурмагамбетовой, Александра Чайки, Даниила Чужинова, заняла третье место - отметил тренер спортсменов Мирадж Ертлеуов.