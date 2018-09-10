Спортсмены из Актау завоевали две медали на чемпионате Казахстана по пляжному волейболу

Третье место завоевали Александр Бабичев и Алексей Кулешов.Серебряными призерами стали Бахтыгуль Самаликова в паре с Анастасией Уколовой. В финале девушки уступили команде из Талдыкоргана.Финальный раунд 22-го чемпионата Казахстана по пляжному волейболу среди мужских и женских команд завершился сегодня, 10 сентября, в Алматы.- На пути к победе нашим игрокам пришлось противостоять сильным соперникам. Все же это финал чемпионата Казахстана, поэтому игра не могла быть легкой. Не смотря на то, что мы не взяли первое место, мы вошли в тройку победителей. Ребята показали хорошие результаты, - сказал Павел Александров.В финале чемпионата Казахстана по пляжному волейболу участвовали более 25 команд.