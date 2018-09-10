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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 73

Спортсмены из Актау завоевали две медали на чемпионате Казахстана по пляжному волейболу

Воспитанники волейбольного клуба «Каспий» завоевали серебряную и бронзовую медали. Об этом сообщил Павел Александров, тренер волейбольного клуба «Каспий».

Фото предоставил Павел Александров
Третье место завоевали Александр Бабичев и Алексей Кулешов.

Серебряными призерами стали Бахтыгуль Самаликова в паре с Анастасией Уколовой. В финале девушки уступили команде из Талдыкоргана.

Спортсмены из Актау завоевали две медали на чемпионате Казахстана по пляжному волейболу


Спортсмены из Актау завоевали две медали на чемпионате Казахстана по пляжному волейболу


Финальный раунд 22-го чемпионата Казахстана по пляжному волейболу среди мужских и женских команд завершился сегодня, 10 сентября, в Алматы.

- На пути к победе нашим игрокам пришлось противостоять сильным соперникам. Все же это финал чемпионата Казахстана, поэтому игра не могла быть легкой. Не смотря на то, что мы не взяли первое место, мы вошли в тройку победителей. Ребята показали хорошие результаты, - сказал Павел Александров.

Спортсмены из Актау завоевали две медали на чемпионате Казахстана по пляжному волейболу


В финале чемпионата Казахстана по пляжному волейболу участвовали более 25 команд.


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