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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 333

В Актау более 400 каратистов боролись за титул чемпиона Мангистауской области

В Актау определили победителей чемпионата Мангистауской области по киокушинкай карате-до среди детей, юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Актау, Жанаозена и районов области.

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Завершились поединки 23 декабря в спортивном комплексе «Жас Канат».

По итогам финальных поединков первые места заняли: Амин Абай, Абилмансур, Азамат Алиев, Ерсултан Смагул, Ерсин Жарылгап, Аян Аскаров, Ескендир Орысбай, Дулат Абутов, Бейбарыс Орысбай, Жандос Сайран, Даниял Нурланулы, Мирас Беккожа, Жансерик Узакберди, Нурсултан Смагул, Бекарыс Болатов, Темиржан Мерген, Дарxан Аман, Айтмурат Бисенов, Карим Адилбеков, Райымбек Шынтай, Сабыржан Сарсенгалиев, Дарын Муxаммеджан, Бекзат Орынбасаров, Нуртас Ислам, Саят Бакытулы, Адилет Демеубаев, Мирас Аманкосов, Варвара Конвалова, Альбина Анет, Этель Гасиева, Алина Сайла, Аяулым Темирбек, Мадина Болатова и Аружан Ашимова.

В Актау более 400 каратистов боролись за титул чемпиона Мангистауской области


По итогам турнира в общекомандном зачете первое командное место занял клуб «Рамазан», второе место клубы «Арыстан» и «Сэйкен», третье место досталось клубу «БЖСМ».

В Актау более 400 каратистов боролись за титул чемпиона Мангистауской области



- Для нас турнир получился очень урожайным. Все бойцы провели отличные и зрелищные бои. Выступлением наших ребят я доволен, все они проявили волю к победе, и каждый из них внес лепту в общий успех. Каждая победа доставалась нелегко, но ребята справились, - отметил Берекет Нурбаев, тренер Актауской школы карате-до киокушинкай.

В Актау более 400 каратистов боролись за титул чемпиона Мангистауской области


В Актау более 400 каратистов боролись за титул чемпиона Мангистауской области


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