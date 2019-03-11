Мангистауские волейболисты-колясочники одержали победу на чемпионате Республики Казахстан

Фото предоставлено Н. Кулушовым.

Чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди ветеранов спорта с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Уральске 7 и 8 марта.



- Наши спортсмены с начала игр показывали отличную игру. Сначала обыграли команды Астаны, Караганды и Рудного. По итогам этих соревнования мы вышли в полуфинал со спортсменами из Шымкента. Стоит отметить высокий уровень подготовки всех команд, но наши спортсмены показали наивысший результат, и по итогам всех игр мангистауским спортсменам удалось взять первое место, – рассказал Нуралы Кулушов, руководитель Мангистауского областного клуба инвалидного спорта.