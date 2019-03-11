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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 212

Мангистауские волейболисты-колясочники одержали победу на чемпионате Республики Казахстан

Второй чемпионат Казахстана по волейболу сидя прошел в Уральске. В нем приняли участие восемь команд. Спортсмены из Актау заняли первое место. Об этом сообщил Нуралы Кулушов, руководитель Мангистауского областного клуба инвалидного спорта.

Фото предоставлено Н. Кулушовым.
Чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди ветеранов спорта с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Уральске 7 и 8 марта.

- Наши спортсмены с начала игр показывали отличную игру. Сначала обыграли команды Астаны, Караганды и Рудного. По итогам этих соревнования мы вышли в полуфинал со спортсменами из Шымкента. Стоит отметить высокий уровень подготовки всех команд, но наши спортсмены показали наивысший результат, и по итогам всех игр мангистауским спортсменам удалось взять первое место, – рассказал Нуралы Кулушов, руководитель Мангистауского областного клуба инвалидного спорта.


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