Чемпионат Казахстана по волейболу пройдет в Актау

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В числе участников представлены восемь команд: «Буревестник» из Алматы, «Атырау», «Алтай» из Усть-Каменогорска, «Тараз», «Павлодар», петропавловский «Есил СК», «ТНК Казхром» из Хромтау и «Мангистау».



IV тур 27-го чемпионата РК Национальной лиги среди мужчин пройдет с 21 по 25 марта в спортивном комплексе «Батыр» в 34А микрорайоне. Начало соревнований в 12:00. Вход свободный.