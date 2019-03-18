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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:02

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Каратисты из Актау завоевали восемь призовых мест на всероссийских соревнованиях

В соревнованиях принимали участие более 1000 спортсменов из Российской Федерации, Казахстана и ближнего зарубежья. Об этом сообщил Максим Миримов, тренер актауских спортсменов.

Фото предоставлено Максимом Миримовым
Всероссийские соревнования по карате WKF «Петербургская Весна-2019» проходили с 16 по 17 марта в Санкт-Петербурге.

Казахстан представляла команда из Мангистаутпод руководством тренеров Александра Гаплевского и Максима Миримова.

Из 10 наших спортсменов восемь заняли призовые места: из них одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых медали.

Каратисты из Актау завоевали восемь призовых мест на всероссийских соревнованиях

Каратисты из Актау завоевали восемь призовых мест на всероссийских соревнованиях

Каратисты из Актау завоевали восемь призовых мест на всероссийских соревнованиях


Тренеры особо отметили юного чемпиона этого турнира — Олега Березина, который провёл серию поединков и занял первое место среди 48 участников в своей категории, а также Олега Бузина, который занял второе место среди 46 участников.

- Все воспитанники актауской школы карате проявили лучшие бойцовские качества, самым достойным образом представив Мангистау в обеих дисциплинах: «кумите» и «ката». Спортсмены, тренеры и поклонники спорта выражают слова искренней благодарности руководителю школы карате в Актау - Парвизу Дунямалиевичу Мансурову, - отметил Максим Миримов.


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