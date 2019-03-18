Каратисты из Актау завоевали восемь призовых мест на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по карате WKF «Петербургская Весна-2019» проходили с 16 по 17 марта в Санкт-Петербурге.Казахстан представляла команда из Мангистаутпод руководством тренеров Александра Гаплевского и Максима Миримова.Из 10 наших спортсменов восемь заняли призовые места: из них одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых медали.Тренеры особо отметили юного чемпиона этого турнира — Олега Березина, который провёл серию поединков и занял первое место среди 48 участников в своей категории, а также Олега Бузина, который занял второе место среди 46 участников.- Все воспитанники актауской школы карате проявили лучшие бойцовские качества, самым достойным образом представив Мангистау в обеих дисциплинах: «кумите» и «ката». Спортсмены, тренеры и поклонники спорта выражают слова искренней благодарности руководителю школы карате в Актау - Парвизу Дунямалиевичу Мансурову, - отметил Максим Миримов.