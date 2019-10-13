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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 357

Тренер по теннису из Актау дважды завоевал «серебро» в Турции

Наш ветеран настольного тенниса Махатай Рамазанулы удостоился серебряных наград в одиночном и парном разрядах на традиционном международном турнире в турецком курортном городе Бодрум. Результатами поделился директор теннисного центра Азат Мангубаев.

Махатай Рамазанулы справа и теннисист Ким Никанор из Алматы
Участниками международного турнира по настольному теннису среди ветеранов стали около 120 мастеров малой ракетки из 16 стран мира. Нашу страну представили
два спортсмена – это Ким Никанор из Алматы и старший тренер теннисного центра Актау Махатай Рамазанулы.

Махатай Рамазанулы является четырёхкратным чемпионом Казахстана, победителем и призёром многих международных турниров, а также участником чемпионатов мира в Испании и США.

Тренер по теннису из Актау дважды завоевал «серебро» в Турции


В одиночном разряде Махатаю Рамазанулы удалось завоевать серебрянную медаль. В финале в борьбе за «золото» он уступил представителю из Словакии. На третьем месте расположились теннисисты из России и Австрии.

Тренер по теннису из Актау дважды завоевал «серебро» в Турции


Уже в парном разряде с россиянином Леонидом Базаровым, по словам Махатая Рамазанулы, в матче за выход в финал они вошли в кураж и победили двух мастеров спорта из России Анатолия Бондаренко и Николая Прыткова со счётом 3:2. Позже заняли вторую ступень пьедестала.

Тренер по теннису из Актау дважды завоевал «серебро» в Турции


Махатай Рамазанулы благодарит руководителя теннисного центра Актау за вклад и развитие этого вида спорта, который доступен всем возрастам.

Тренер по теннису из Актау дважды завоевал «серебро» в Турции



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