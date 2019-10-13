Тренер по теннису из Актау дважды завоевал «серебро» в Турции

Участниками международного турнира по настольному теннису среди ветеранов стали около 120 мастеров малой ракетки из 16 стран мира. Нашу страну представилидва спортсмена – это Ким Никанор из Алматы и старший тренер теннисного центра Актау Махатай Рамазанулы.Махатай Рамазанулы является четырёхкратным чемпионом Казахстана, победителем и призёром многих международных турниров, а также участником чемпионатов мира в Испании и США.В одиночном разряде Махатаю Рамазанулы удалось завоевать серебрянную медаль. В финале в борьбе за «золото» он уступил представителю из Словакии. На третьем месте расположились теннисисты из России и Австрии.Уже в парном разряде с россиянином Леонидом Базаровым, по словам Махатая Рамазанулы, в матче за выход в финал они вошли в кураж и победили двух мастеров спорта из России Анатолия Бондаренко и Николая Прыткова со счётом 3:2. Позже заняли вторую ступень пьедестала.Махатай Рамазанулы благодарит руководителя теннисного центра Актау за вклад и развитие этого вида спорта, который доступен всем возрастам.