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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 171

Пловцы из Мангистау привезли семь медалей с республиканского турнира

Трое спортсменов из Мангистау удостоились трех золотых и четырех серебряных медалей. Об этом сообщил Мирадж Ертлевов, тренер детско-юношеской спортивной школы по плаванию.

Фото предоставлено тренером
Республиканский турнир по плаванию проходил с 5 по 7 ноября в Актобе.

В нём принимали участие порядка 400 пловцов из всех регионов Казахстана. Мангистаускую область представляли шесть спортсменов. В общей сложности воспитанницам детско-юношеской спортивной школы по плаванию удалось завоевать семь медалей.

Две золотые медали команде принесла Полина Пискун в заплыве «кролем» и «комплексом» («комплекс» - четыре стиля плавания: брасс, баттерфляй, вольный стиль и на спине — прим. автора). Также Полина завоевала серебряную медаль в заплыве «брассом».

Пловцы из Мангистау привезли семь медалей с республиканского турнира


Еще одну золотую медаль завоевала Адеми Раймберди в заплыве «брассом» и две серебряные медали в заплыве «баттерфляем» и «комплексом».

Жаннат Абат удостоилась серебряной медали в заплыве «брассом».

- Первые и вторые место в комплексном плавании на дистанции 100 метров и в «брассе» на 50 метров заняли мои ученики Полина и Адеми. Это очень редко, когда на республиканских турнирах первые и вторые места занимают спортсмены одного тренера. Они показали отличный результат,- отметил Мирадж Ертлевов, тренер детско-юношеской спортивной школы по плаванию.



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