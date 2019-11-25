Танцоры из Актау завоевали золотые медали на международном турнире по бальным танцам

Танцоры из Актау. Фото из архива участников
Международный турнир по спортивным танцам «Танцевальный калейдоскоп-2019» проходил 23-24 ноября в Астрахани.
В турнире честь Актау защищали воспитанники отделения спортивных бальных танцев «Жас Канат».
Жасулан Канапин и Анеля Нуртайкызы завоевали четыре золотые медали в разных номинациях.
- Ребята со своей задачей справились, особенно если учесть огромную конкуренцию этих престижных соревнований, - отметила Наталья Данилова.
В турнире честь Актау защищали воспитанники отделения спортивных бальных танцев «Жас Канат».
Жасулан Канапин и Анеля Нуртайкызы завоевали четыре золотые медали в разных номинациях.
- Ребята со своей задачей справились, особенно если учесть огромную конкуренцию этих престижных соревнований, - отметила Наталья Данилова.
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