Танцоры из Актау завоевали золотые медали на международном турнире по бальным танцам

Танцоры из Актау. Фото из архива участников

Международный турнир по спортивным танцам «Танцевальный калейдоскоп-2019» проходил 23-24 ноября в Астрахани.



В турнире честь Актау защищали воспитанники отделения спортивных бальных танцев «Жас Канат».



Жасулан Канапин и Анеля Нуртайкызы завоевали четыре золотые медали в разных номинациях.



- Ребята со своей задачей справились, особенно если учесть огромную конкуренцию этих престижных соревнований, - отметила Наталья Данилова.