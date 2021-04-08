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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 353

Мангистауские спортсмены заняли второе место на чемпионате страны по Президентскому многоборью

На прошедшем в Усть-Каменогорске чемпионате Казахстана по Президентскому многоборью воспитанники Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту заняли второе место по полиатлону.

Фото предоставлено участниками соревнований
Чемпионат страны проходил с 23 по 28 марта, в нём участвовали многоборцы из всех регионов Казахстана. Спортивную честь Мангистауской области защищали воспитанники тренеров Александра Кабаргина и Владимира Глуцкого.

Мангистауские спортсмены заняли второе место на чемпионате страны по Президентскому многоборью


Сборная Мангистауской области по полиатлону заняла второе место на чемпионате Республики Казахстан по летнему Президентскому многоборью в закрытых помещениях.

Мангистауские спортсмены заняли второе место на чемпионате страны по Президентскому многоборью


- Уже среди детско-юношеских спортивных школ наша заняла первое место в командном зачете. В личном первенстве завоевали четыре «золота», пять серебряных медалей и две бронзовые, - рассказали участники соревнований.

Мангистауские спортсмены заняли второе место на чемпионате страны по Президентскому многоборью


«Золото» завоевали Ангелина Кузьмичева (12-13 лет), Алина Шабарова (14-15 лет), Дмитрий Дерюгин (14-15 лет) и Павел Кузнецов (16-17 лет). Павел Кузнецов выполнил норматив мастера спорта РК.

Вторые места достались Ирине Павловой (14–15 лет) и Артему Алексееву (16-17 лет), а также Артем выполнил норматив кандидата в мастера спорта РК.

Бронзовую медаль команде принес Кирилл Молостов (16–17 лет). Кирилл также выполнил норматив кандидата в мастера спорта РК.

Мангистауские спортсмены заняли второе место на чемпионате страны по Президентскому многоборью



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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 15:46
УРА!!! Умнички! Гордость наша!

всё вижу
 
 

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