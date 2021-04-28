Футболисты Актау победили на своём поле участников Еврокубков

В Актау 28 апреля прошла встреча восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу между «Каспием» и костанайским «Тоболом». Гости последние два года представляют нашу страну в Лиге Европы УЕФА и до этой встречи занимали вторую строчку в турнирной таблице премьер-лиги Казахстана.Игра проходила в относительно спокойном русле, вплоть до 30 минуты матча, когда вратарь гостей Александр Мокин, пытаясь прервать выход к своим воротам нападающего «Каспия» Давида Караева, вышел за пределы штрафной площади, но выбивая мяч, попал в своего игрока. Мяч отскочил в ноги Караеву, который незамедлительно отправил его в пустую раму. Первый гол встречи записан на хозяев поля.Во втором тайме при большем владении мячом «Тобола» гол вновь на счету игроков из Актау. Прервав атаку соперника, сразу три игрока «Каспия» убежали в контратаку. Французский легионер каспийцев Шафик Тиграуджа с боковой линии штрафной площади точной передачей нашёл одноклубника Цуцкича. Он то с лёту и вколотил мяч в сетку Тобола - 2:0.На 95 минуте встречи гостям удалось забить мяч престижа.Подводя итоги встречи, можно отметить полное преимущество «Каспия» по ударам в створ ворот соперника - 7:1 и полное бессилие голкипера «Тобола» Мокина, который в обоих голах действовал просто необъяснимо.Болельщики «Каспия», которые поддерживали команду кричалками и музыкальным сопровождением с высотки 12 микрорайона, заслуживают отдельной благодарности.Уже в это воскресенье Каспий проведёт матч девятого тура чемпионата Казахстана в Атырау. Пока – «Каспий» на шестом месте в таблице чемпионата страны.