Легкоатлеты проводят набор в бесплатную секцию в Актау

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Тренировки проводят квалифицированные тренеры на стадионе «Каспий» в 1 микрорайоне.



Посещение три раза в неделю: понедельник, среда и пятница - с 08:30 или с 16:00.



Занятия в среднем длятся около полутора часов.



При себе необходимо иметь спортивную форму и воду.



Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (702) 944-43-18.