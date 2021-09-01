Легкоатлеты проводят набор в бесплатную секцию в Актау

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Тренировки проводят квалифицированные тренеры на стадионе «Каспий» в 1 микрорайоне.
Посещение три раза в неделю: понедельник, среда и пятница - с 08:30 или с 16:00.
Занятия в среднем длятся около полутора часов.
При себе необходимо иметь спортивную форму и воду.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (702) 944-43-18.
Посещение три раза в неделю: понедельник, среда и пятница - с 08:30 или с 16:00.
Занятия в среднем длятся около полутора часов.
При себе необходимо иметь спортивную форму и воду.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (702) 944-43-18.
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