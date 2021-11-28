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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:35

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Юный теннисист из Актау за победу на турнире получил специальный подарок от сборной

Юный актауский теннисист Нурдаулет Балкан стал обладателем золотой награды на республиканском турнире, рассказал старший тренер Берекет Жанибеков.

Фото предоставил старший тренер Берекет Жанибеков
Турнир высшей категории «Masters» среди детей до 10 лет проходил с 22 по 27 ноября в Нур-Султане.

Юный теннисист из Актау за победу на турнире получил специальный подарок от сборной


Участниками стали более 120 теннисистов из всего Казахстана. Нашу область представили Нурдаулет Балкан и Кристина Комаева.

Юный теннисист из Актау за победу на турнире получил специальный подарок от сборной


В финале Нурдаулет сразился с Амиром Аскаром из Алматы. В двух сетах наш теннисист одержал уверенную победу. Счёт встречи составил 4/1, 4/1.

Юный теннисист из Актау за победу на турнире получил специальный подарок от сборной


Помимо грамоты и медали, Нурдаулету вручили футболку с автографами игроков национальной сборной по теннису.

Юный теннисист из Актау за победу на турнире получил специальный подарок от сборной


Кристина заняла 15 место.



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