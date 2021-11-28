Юный теннисист из Актау за победу на турнире получил специальный подарок от сборной

Турнир высшей категории «Masters» среди детей до 10 лет проходил с 22 по 27 ноября в Нур-Султане.Участниками стали более 120 теннисистов из всего Казахстана. Нашу область представили Нурдаулет Балкан и Кристина Комаева.В финале Нурдаулет сразился с Амиром Аскаром из Алматы. В двух сетах наш теннисист одержал уверенную победу. Счёт встречи составил 4/1, 4/1.Помимо грамоты и медали, Нурдаулету вручили футболку с автографами игроков национальной сборной по теннису.Кристина заняла 15 место.