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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:56

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Мангистауские спортсмены завоевали шесть медалей на республиканском турнире по стрельбе из лука

Шесть медалей различного достоинства завоевали мангистауские спортсмены на открытом республиканском турнире по традиционной стрельбе из лука среди детей, прошедшем 6 марта в Караганде. За право называться лучшими боролись 150 стрелков, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы ведомства
В командном зачёте соревнований, организованных Карагандинским национальным спортивным центром, мангистауские стрелки стали лучшими среди 14 регионов-участников. Они привезли домой три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. В их копилке также гран-при.

Мангистауские спортсмены завоевали шесть медалей на республиканском турнире по стрельбе из лука


Так, медали высшей пробы завоевали Нурлан Жолдасбаев, Молдир Саурбай и Айдар Адильгерей. Серебряными призёрами стали Айбек Ораз и Айгерим Суйеубай, а бронзовую медаль домой привёз Бейбарыс Бакитбай.

- Ребята достигли таких высоких показателей, отличились среди 14 регионов несмотря на то, что традиционная стрельба из лука в регионе начала развиваться всего около двух лет назад. Каждый из наших спортсменов получил призовое место, чему мы очень рады. А теперь наша цель - выступить на мировом уровне, - говорит старший тренер Мангистауской области по стрельбе из лука Саним Избасаркызы.

Мангистауские спортсмены завоевали шесть медалей на республиканском турнире по стрельбе из лука


Она выразила благодарность спортивному руководству области и руководителю КГУ «Национальные виды спорта Мангистауской области» Кайрату Кожагулулы, которые оказывают поддержку в выезде на соревнования, совершенствовании мастерства юных спортсменов.



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