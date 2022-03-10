Мангистауские спортсмены завоевали шесть медалей на республиканском турнире по стрельбе из лука

В командном зачёте соревнований, организованных Карагандинским национальным спортивным центром, мангистауские стрелки стали лучшими среди 14 регионов-участников. Они привезли домой три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. В их копилке также гран-при.Так, медали высшей пробы завоевали Нурлан Жолдасбаев, Молдир Саурбай и Айдар Адильгерей. Серебряными призёрами стали Айбек Ораз и Айгерим Суйеубай, а бронзовую медаль домой привёз Бейбарыс Бакитбай.- Ребята достигли таких высоких показателей, отличились среди 14 регионов несмотря на то, что традиционная стрельба из лука в регионе начала развиваться всего около двух лет назад. Каждый из наших спортсменов получил призовое место, чему мы очень рады. А теперь наша цель - выступить на мировом уровне, - говорит старший тренер Мангистауской области по стрельбе из лука Саним Избасаркызы.Она выразила благодарность спортивному руководству области и руководителю КГУ «Национальные виды спорта Мангистауской области» Кайрату Кожагулулы, которые оказывают поддержку в выезде на соревнования, совершенствовании мастерства юных спортсменов.