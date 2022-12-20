Экс-заместитель акима Мангистау будет отвечать за качество образования в Атырауской области

Фото из архива lada.kz
Каныбек Бекболатович Жумашев назначен руководителем департамента обеспечения качества образования Атырауской области.
В сентябре 2020 года Каныбека Жумашева назначили советником министра информации и общественного развития Казахстана. До этого он занимал должность заместителя акима Мангистауской области.
С мая 2021 года работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
Михаил Одинцов
В сентябре 2020 года Каныбека Жумашева назначили советником министра информации и общественного развития Казахстана. До этого он занимал должность заместителя акима Мангистауской области.
С мая 2021 года работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
Михаил Одинцов
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