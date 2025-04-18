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18.04.2025, 18:02

Президент отметил плохое водоснабжение Мангистауской области

Власть 0 4 428 Наталья Вронская

В ходе рабочего визита в Мангистаускую область Касым-Жомарт Токаев во время совещания обозначил главные «болевые точки» региона и дал ряд поручений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

В своей речи Касым-Жомарт Токаев обозначил проблемы с отоплением и нехваткой питьевой воды в Мангистауской области.

Первое. С учетом высоких темпов естественного и миграционного прироста обеспечение населения питьевой водой является одной из главных проблем области. По этому поводу я уже высказывался. Актуальность проблемы питьевой воды с каждым днем возрастает.

Вместе с тем, из-за нехватки мощностей МАЭК по опреснению воды остро ощущается дефицит питьевой воды, особенно в летний период. В трех городах и 59 сельских населенных пунктах, несмотря на наличие централизованного водоснабжения, вода подается по графику. Суточный дефицит составляет 23 тысячи кубометров. 

Ведется строительство шести опреснительных заводов и установок. Запуск проекта Кендерли позволит обеспечить питьевой водой жителей Жанаозена, сельских округов Тенге, Кызылсай, Рахат и Кендерли, а также создать дополнительные рабочие места. Важно завершить все работы в установленные сроки – в мае.

В результате проведенной в 2023 году реконструкции пропускная способность магистрального водовода Астрахань – Мангышлак увеличилась со 110 до 170 тысяч кубометров в сутки. Однако, он не может в полной мере удовлетворить потребности западного региона. К тому же, подаваемая по нему вода требует глубокой очистки, что повышает себестоимость питьевой воды. Правительству необходимо совместно с фондом «Самрук-Казына» принять решение по снижению дефицита питьевой воды в регионе, - подчеркнул Глава государства.

Президент указал на высокую степень износа водопроводных и канализационных сетей в регионе.

«Эксперты отмечают, что в качестве альтернативного источника водоснабжения региона питьевой водой возможно использование месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Следует всесторонне проработать проект и оценить его экономическую целесообразность. Эксперты также предлагают строительство водовода от месторождений Кокжиде, Айшуакское и Северо-Айшуакское до населенных пунктов Мангистауской и Атырауской областей. Протяженность водовода составит порядка 1400 километров с пропускной способностью 170 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 1,2 миллиона человек с возможностью дальнейшего увеличения подачи воды. В областном центре очень высокий уровень износа водопроводных сетей – 77%, в результате потери воды достигают 16%. В целом, плохое состояние водоснабжения и канализационной сети – серьезная проблема всего региона.

Например, износ водопроводных труб в Актау составляет 77%, в Жанаозене – 59%. Износ канализационной сети в Актау достиг 76%, в Жанаозене – 72%. Требуются конкретные решения. Что касается инициативы фермеров, живущих в отдаленных районах, по бурению водных скважин, то это неплохая идея. По расчетам, на эти работы потребуется 100 миллионов тенге, что позволит по меньшей мере 50 фермерам получить доступ к воде. Считаю, что эту инициативу нужно поддержать. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев должен совместно с акимом проработать этот вопрос. Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах теплоснабжения Актау и реновации жилья.

Второе. В настоящее время теплоснабжение Актау обеспечивает компания МАЭК. Однако мощностей предприятия не хватает, так как город быстро растет. В прошлом году в областном центре было построено и модернизировано 12 километров теплосетей, что позволило повысить надежность подачи тепла. Данную работу нужно продолжать. В 2024 году в регионе введено в эксплуатацию 846 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20% выше планового показателя. В то же время в области 7% жилого фонда признано ветхим.

В капитальном ремонте нуждаются 177 многоквартирных домов. Поэтому большого внимания требует вопрос реновации жилья. Как мне доложили, в Актау не завершено строительство шести проблемных объектов долевого строительства, зафиксированы случаи точечной застройки. Правительству совместно с акиматом области нужно принять конкретные меры для решения этих проблем».

Напомним, ранее Президент страны осмотрел спортивный комплекс «BS Arena», посетил оптово-распределительный центр, а затем встретился со студентами в Yessenov Technopark. Кроме того, ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области. В ходе совещания Глава государства сообщил, что в регионе проживает свыше 800 тысяч человек и в ближайшее время эта цифра может достичь 1 миллиона.

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