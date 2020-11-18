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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:35

Просмотров: 928

Берик Уали: Пересмотреть проект строительства гостиницы в урочище Бозжыра - не значит отменить

Пресс-секретарь Президента прокомментировал поручение Касым-Жомарта Токаева о пересмотре проекта по строительству отеля в урочище Бозжыра. По словам Берика Уали, речь идёт о подборе нового места для строительства отеля с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств.

Фото из архива Lada.kz
Проект строительства отеля в урочище Бозжыра Мангистауской области не отменяется, он будет пересмотрен. Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook.

- Развитие туризма в Мангистауской области является важной задачей Правительства. Работа в этом направлении начата: построен пятизвездочный отель, планируется создать целую сеть комфортабельных гостиниц, что, безусловно, повысит туристическую привлекательность региона. Недавно представлен проект строительства гостиницы вблизи природного заповедника Бозжыра. К сожалению, туризм на данной территории развивается стихийно, без соблюдения природоохранных мер, что наносит серьезный ущерб этому уникальному месту. Президент выступает за развитие цивилизованного экологического туризма, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в первую очередь, комфортабельных отелей. Поэтому Глава государства дал поручение Правительству пересмотреть проект строительства гостиницы, но это не означает отмены проекта. Речь идёт о подборе нового места для строительства отеля с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств, - сообщил Берик Уали.

Ранее Берик Уали сообщил, что Президент поручил пересмотреть проект по строительству отеля.

Новость о том, что на горе Бозжыра могут построить бутик-отель «Бозжыра Сафари Отель» вызвала общественный резонанс не только среди жителей Мангистауской области, но и среди многих казахстанцев.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.

Эксперты ранее назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.



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Комментарии ( 3 )

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  • ЁмоЁ
  • 14679677
  • tolk
  • Юрий Спассков
 elek (Посетители) Сегодня, 13:10
- Развитие туризма в Мангистауской области является важной задачей Правительства.

А я думал, что важной задачей является благосостояние населения. Где рабочие места? Где развитие производства? Экология? Образование, медицина? Важной задачей Правительства - "избранников народа" как приоритет должно быть - добиться того, чтобы государству не приходилось платить пособия населению (и не делить это население на "категории граждан"). Вот только после этого и можно думать о подобных "антисоциальных" проектах. А так, "пир во время чумы". "Избранники" не слышат, не видят да и не хотят.
 
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  • makovka
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  • мунайши73
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 Placida (Посетители) Сегодня, 11:06
Цитата: Pinochet
ты посмотри как они цепляются!
ох как хочется денюшек!

и, видимо, отказать не могут. Уже, небось, по рукам ударили, договорились, слово купеческое друг друг дали.
Одним днем живут ребята. И в другой стране.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:57
ты посмотри как они цепляются!
ох как хочется денюшек! lol
 
 

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