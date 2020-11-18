Берик Уали: Пересмотреть проект строительства гостиницы в урочище Бозжыра - не значит отменить

Фото из архива Lada.kz
Проект строительства отеля в урочище Бозжыра Мангистауской области не отменяется, он будет пересмотрен. Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook.
- Развитие туризма в Мангистауской области является важной задачей Правительства. Работа в этом направлении начата: построен пятизвездочный отель, планируется создать целую сеть комфортабельных гостиниц, что, безусловно, повысит туристическую привлекательность региона. Недавно представлен проект строительства гостиницы вблизи природного заповедника Бозжыра. К сожалению, туризм на данной территории развивается стихийно, без соблюдения природоохранных мер, что наносит серьезный ущерб этому уникальному месту. Президент выступает за развитие цивилизованного экологического туризма, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в первую очередь, комфортабельных отелей. Поэтому Глава государства дал поручение Правительству пересмотреть проект строительства гостиницы, но это не означает отмены проекта. Речь идёт о подборе нового места для строительства отеля с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств, - сообщил Берик Уали.
Ранее Берик Уали сообщил, что Президент поручил пересмотреть проект по строительству отеля.
Новость о том, что на горе Бозжыра могут построить бутик-отель «Бозжыра Сафари Отель» вызвала общественный резонанс не только среди жителей Мангистауской области, но и среди многих казахстанцев.
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты ранее назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.
- Развитие туризма в Мангистауской области является важной задачей Правительства. Работа в этом направлении начата: построен пятизвездочный отель, планируется создать целую сеть комфортабельных гостиниц, что, безусловно, повысит туристическую привлекательность региона. Недавно представлен проект строительства гостиницы вблизи природного заповедника Бозжыра. К сожалению, туризм на данной территории развивается стихийно, без соблюдения природоохранных мер, что наносит серьезный ущерб этому уникальному месту. Президент выступает за развитие цивилизованного экологического туризма, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в первую очередь, комфортабельных отелей. Поэтому Глава государства дал поручение Правительству пересмотреть проект строительства гостиницы, но это не означает отмены проекта. Речь идёт о подборе нового места для строительства отеля с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств, - сообщил Берик Уали.
Ранее Берик Уали сообщил, что Президент поручил пересмотреть проект по строительству отеля.
Новость о том, что на горе Бозжыра могут построить бутик-отель «Бозжыра Сафари Отель» вызвала общественный резонанс не только среди жителей Мангистауской области, но и среди многих казахстанцев.
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты ранее назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.