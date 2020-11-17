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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 19:10

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Токаев поручил пересмотреть проект строительства отеля в урочище Бозжыра

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства отеля в урочище Бозжыра Мангистауской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Фото из архива Lada.kz
С учётом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, президент поручил правительству пересмотреть данный проект.

В начале ноября в акимате Мангистауской области сообщили, что в уникальном урочище Бозжыра инвесторы предложили построить сафари-отель. Проект обещали вынести на общественные слушания. Прибывший на место вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев отметил, что проект находится только на стадии разработки. Инвестор трижды представлял различные концепции бутик-отеля «Бозжыра сафари-отель», но ни одна из них пока не утверждена.

Урочище Бозжыра находится в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак Мангистауской области, в 300 километрах от Актау. Урочище является одним из самых популярных мест среди туристов. Визитной карточкой Бозжыры являются два известняковых пика, прозванных за свою форму Клыками (Азу тистер). Их высота от основания достигает более 200 метров.

Общественные деятели опубликовали открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву и Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус «Государственный памятник природы» местного значения.

Ранее фотограф-пейзажист National Geographic Qazaqstan Константин Киквидзе на своей странице в инстаграм выразил своё недовольство по поводу строительства отеля Rixos в урочище Бозжыра.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.

Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.

Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.



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