Чиновники от медицины в Мангистау и Кызылорде совершили аналогичные нарушения закона

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Заместителя руководителя управления здравоохранения Кызылординской области Бурамбаеву оштрафовали на 300 месячных расчетных показателей, что составляет около 875 тысяч тенге. По словам Данияра Бигайдарова, она нанесла ущерб государству более чем на 64 миллиона тенге.
По данным Агентства, она злоупотребила должностными полномочиями и приобрела аппараты искусственной вентиляции легких, которые не соответствовали технической спецификации и тендерной документации.
Напоминаем, на время следственных действий суд в Актау отказался отпустить под домашний арест Жамал Жаманбаеву, которой вменяют в вину причинение государству ущерба на суму 63 миллиона тенге вследствие приобретения трех передвижных рентген-аппаратов с нарушением закона.
В начале февраля стало известно, что Жамал Жаманбаеву задержали по подозрению в коррупции.
Родственники чиновницы просили освободить ее из-под ареста в связи с состоянием здоровья, но им отказали.
По данным Агентства, она злоупотребила должностными полномочиями и приобрела аппараты искусственной вентиляции легких, которые не соответствовали технической спецификации и тендерной документации.
Напоминаем, на время следственных действий суд в Актау отказался отпустить под домашний арест Жамал Жаманбаеву, которой вменяют в вину причинение государству ущерба на суму 63 миллиона тенге вследствие приобретения трех передвижных рентген-аппаратов с нарушением закона.
В начале февраля стало известно, что Жамал Жаманбаеву задержали по подозрению в коррупции.
Родственники чиновницы просили освободить ее из-под ареста в связи с состоянием здоровья, но им отказали.