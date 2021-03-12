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ЛАДА.kz » Власть

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 21:05

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Чиновники от медицины в Мангистау и Кызылорде совершили аналогичные нарушения закона

Чиновницу из Кызылординской области суд оштрафовал по обвинению за деяние, аналогичное тому, за которое сейчас находится под стражей Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистау. Об этом сообщил Данияр Бигайдаров, следователь по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Иллюстративное фото с сайта iz.ru
Заместителя руководителя управления здравоохранения Кызылординской области Бурамбаеву оштрафовали на 300 месячных расчетных показателей, что составляет около 875 тысяч тенге. По словам Данияра Бигайдарова, она нанесла ущерб государству более чем на 64 миллиона тенге.

По данным Агентства, она злоупотребила должностными полномочиями и приобрела аппараты искусственной вентиляции легких, которые не соответствовали технической спецификации и тендерной документации.

Напоминаем, на время следственных действий суд в Актау отказался отпустить под домашний арест Жамал Жаманбаеву, которой вменяют в вину причинение государству ущерба на суму 63 миллиона тенге вследствие приобретения трех передвижных рентген-аппаратов с нарушением закона.

В начале февраля стало известно, что Жамал Жаманбаеву задержали по подозрению в коррупции.

Родственники чиновницы просили освободить ее из-под ареста в связи с состоянием здоровья, но им отказали.



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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 21:34
Слова синонимы чиновник и вор.
 
 

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