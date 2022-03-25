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Микропластик впервые обнаружили в крови людей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:31
Микропластик впервые обнаружили в крови людей
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Голландские исследователи впервые обнаружили микропластик в человеческой крови, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Ученые Амстердамского свободного университета в Нидерландах впервые обнаружили микропластик в крови человека, при этом инородные частицы встретились у 80 процентов протестированных людей.

Микропластик - мелкие частицы пластика, это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 миллиметров. Эти фрагменты попадают в экосистемы из различных источников, включая косметику, одежду и промышленные процессы.

Микропластик впервые обнаружили в крови людей

В качестве эксперимента ученые проанализировали образцы крови от 22 анонимных доноров, всех здоровых взрослых, и обнаружили частицы пластика у 17 человек. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а треть содержала полистирол, используемый для упаковки продуктов питания и других продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого изготавливаются пластиковые пакеты-носители.

"Наше исследование - первый признак того, что у нас есть полимерные частицы в нашей крови, и это прорывной результат", - пояснил профессор Дик Ветхак, экотоксиколог из Амстердамского университета Vrije.

По словам ученых, открытие показывает, что частицы могут передвигаться по организму, а также оседать в органах. Специалисты пока не знают, какое воздействие мелкие частицы пластика оказывают на здоровье человека, но, по их словам, микропластик наносит доказанный ущерб человеческим клеткам в лабораторных условиях, а частицы загрязнения воздуха, как уже известно, проникают в организм и вызывают миллионы ранних смертей в год.

Огромное количество пластиковых отходов сбрасывается в окружающую среду, и микропластик теперь загрязняет всю планету, начиная с вершина Эвереста до глубины океанов. Кроме того, известно, что люди потребляют крошечные частицы с пищей и водой, а также вдыхают их.

Ранее американские ученые из Аризонского государственного университета обнаружили микропластик во всех основных фильтрующих органах человека.


Источник: tengrinews.kz
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