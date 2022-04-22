Оглашен приговор актюбинцу, который пытался убить жену и покончить с собой

Жителя Актобе, который нанес супруге несколько ножевых ранений, а затем пытался покончить с собой, приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщил прокурор района Алматы в Актобе Жасулан Даулембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Прокуратурой района Алматы города Актобе составлен обвинительный акт, и суду был предан житель Актобе, подозреваемый в покушении на убийство своей супруги, а также в побеге из-под стражи.



Согласно обвинительному акту, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом своей супруге, после чего этим же ножом пытался совершить суицид, однако в результате своевременно оказанной медицинской помощи не смог довести свои действия до конца", - рассказал Даулембаев.



Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.



Напомним, инцидент произошел в январе. 23 января стало известно, что госпитализированный после попытки суицида мужчина 1973 года рождения сбежал из больницы. Его задержали на следующий день в подвале одного из 5-этажных домов.