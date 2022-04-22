«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Апреля
+18...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.04 KZT
  • €1 = 484.54 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Оглашен приговор актюбинцу, который пытался убить жену и покончить с собой

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 13:33
Оглашен приговор актюбинцу, который пытался убить жену и покончить с собой
Фото:elements.envato.com
Жителя Актобе, который нанес супруге несколько ножевых ранений, а затем пытался покончить с собой, приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщил прокурор района Алматы в Актобе Жасулан Даулембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Прокуратурой района Алматы города Актобе составлен обвинительный акт, и суду был предан житель Актобе, подозреваемый в покушении на убийство своей супруги, а также в побеге из-под стражи.

Согласно обвинительному акту, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом своей супруге, после чего этим же ножом пытался совершить суицид, однако в результате своевременно оказанной медицинской помощи не смог довести свои действия до конца", - рассказал Даулембаев.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в январе. 23 января стало известно, что госпитализированный после попытки суицида мужчина 1973 года рождения сбежал из больницы. Его задержали на следующий день в подвале одного из 5-этажных домов.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика