Оглашен приговор актюбинцу, который пытался убить жену и покончить с собой

Жителя Актобе, который нанес супруге несколько ножевых ранений, а затем пытался покончить с собой, приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщил прокурор района Алматы в Актобе Жасулан Даулембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Прокуратурой района Алматы города Актобе составлен обвинительный акт, и суду был предан житель Актобе, подозреваемый в покушении на убийство своей супруги, а также в побеге из-под стражи.
Согласно обвинительному акту, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом своей супруге, после чего этим же ножом пытался совершить суицид, однако в результате своевременно оказанной медицинской помощи не смог довести свои действия до конца", - рассказал Даулембаев.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Напомним, инцидент произошел в январе. 23 января стало известно, что госпитализированный после попытки суицида мужчина 1973 года рождения сбежал из больницы. Его задержали на следующий день в подвале одного из 5-этажных домов.
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