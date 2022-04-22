Фельдшер из Алматинской области переплыл реку для спасения пациента

20 апреля в диспетчерскую скорой помощи Балхашского района поступил вызов из фазенды, которая находится на другом берегу реки Или. Транспорту туда не проехать, но местный фельдшер нашел оригинальное решение проблемы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ему удалось оперативно найти местного жителя с моторной лодкой. Спустя 40 минут ему удалось переплыть реку, однако до пациента пришлось идти еще километр пешком через лес.На месте стало ясно, что мужчину поранили в результате драки. В состоянии алкогольного опьянения группа граждан устроила драку, пострадал один из участников.Данияр Кумисбаев успел вовремя добраться до пострадавшего и оказать первую экстренную помощь. Далее фельдшер незамедлительно доставил мужчину с колотыми ранами на берег и отвез в районную больницу. Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает."За 17 лет работы мы видели многое. Несмотря на любые условия мы должны быть всегда наготове. Для скорой помощи свойственно получать быстрый результат от своей работы. Человеку было плохо, и совсем скоро ты видишь результат от оказанной помощи, - говорит Данияр Кумисбаев.