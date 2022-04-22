Ученые провели масштабное исследование генома раковых клеток

Британские ученые провели масштабное исследование, проанализировав полный генетический состав раковых опухолей около 12 тысяч пациентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Science Daily.



В крупнейшем исследовании такого рода команда ученых подтвердила 51 мутационную сигнатуру, зафиксированную в предыдущих исследованиях, и обнаружила 58 совершенно новых мутационных сигнатур.



Благодаря огромному количеству данных, предоставленных секвенированием всего генома, исследователи смогли обнаружить паттерны в ДНК рака, или "мутационные сигнатуры", которые дают ключ к пониманию того, имел ли пациент в прошлом воздействие экологических причин возникновения рака, таких как курение, или имеет внутренние, клеточные сбои.



Причины появления большинства этих мутаций неизвестны, и, по мнению исследователей, это указывает на то, что существует множество факторов, способных вызвать рак, которые нам пока не удалось обнаружить.



"Определение мутационных сигнатур важно, потому что они подобны отпечаткам пальцев на месте преступления и помогают точно определить причину рака", - пояснила ведущий исследователь и консультант больниц Кембриджского университета профессор Серена Ник-Зейнал.



Благодаря этому новому исследованию и работе, проведенной в 2020 году, ученые уверены, что теперь они смогли обнаружить большинство мутационных сигнатур, которые приводят к развитию наиболее распространенных видов злокачественных новообразований. Есть мнение, что неизвестность причин мутаций объясняет более редкие формы рака, охватывающие менее одного процента опухолей.



На данный момент исследование является скорее достижением академического, чем прагматического характера. Однако дальнейшее развитие этого объема знаний может способствовать глубоким научным открытиям, таким как новое понимание воздействия окружающей среды, вызывающего рак. Кроме того, ученые считают, что генетические подсказки в конечном итоге помогут улучшить диагностику и лечение заболевания.



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