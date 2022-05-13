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Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:14
Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян
Фото:Wikimedia Commons
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Jerusalem Post.

Согласно данным государственного информационного агентства ОАЭ WAM, глава государства умер после продолжительной болезни.

Министерство по делам президента ОАЭ сообщило, что в стране немедленно начнется период траура сроком на 40 дней, также будут приспущены флаги. Работа в министерствах и ведомствах федерального и местного уровня, а также в частном секторе тоже будет приостановлена на три дня.

Халифа ибн Заид - старший сын Заида ибн Султана Аль Нахайяна, лидера-основателя ОАЭ. Будучи эмиром Абу-Даби и президентом ОАЭ, он являлся лидером страны. Однако в 2014 году он перенес инсульт, и, несмотря на стабильность состояния, большая часть полномочий была передана наследному принцу Мохаммеду ибн Заеду Аль Нахайяну, его сводному брату.



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