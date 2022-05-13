Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Jerusalem Post.Согласно данным государственного информационного агентства ОАЭ WAM, глава государства умер после продолжительной болезни.Министерство по делам президента ОАЭ сообщило, что в стране немедленно начнется период траура сроком на 40 дней, также будут приспущены флаги. Работа в министерствах и ведомствах федерального и местного уровня, а также в частном секторе тоже будет приостановлена на три дня.Халифа ибн Заид - старший сын Заида ибн Султана Аль Нахайяна, лидера-основателя ОАЭ. Будучи эмиром Абу-Даби и президентом ОАЭ, он являлся лидером страны. Однако в 2014 году он перенес инсульт, и, несмотря на стабильность состояния, большая часть полномочий была передана наследному принцу Мохаммеду ибн Заеду Аль Нахайяну, его сводному брату.