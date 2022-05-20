На вопрос о "многомиллионной" командировке вице-премьера Султанова ответили в Минторговли

В пресс-службе Министерства торговли и интеграции объяснили использование специального борта для командировок заместителя премьер-министра - главы ведомства Бахыта Султанова, передает Tengrinews.kz.
В ведомстве заявили, что рабочие вылеты Бахыта Султанова в большинстве случаев осуществлены экономклассом.
"Бизнес-классом совершались только срочные вылеты при отсутствии билетов в экономклассе (согласно постановлению правительства "Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства" заместителям премьер-министра разрешено перемещение воздушным транспортом по тарифу класса "Бизнес", - сообщили в Минторговли редакции Tengrinews.kz.
Отдельно в министерстве прокомментировали рабочую поездку Султанова в Алматы и Алматинскую область в феврале этого года.
"Важно подчеркнуть, что в этом конкретном случае была необходимость вылета делегации, состоящей из представителей ряда заинтересованных государственных органов, для решения вопросов на месте. В связи с этим был использован специальный борт (литерный рейс РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут", - уточнили в пресс-службе.
Также в Минторговли рассказали о посещении Султановым пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе "Нур жолы", свободной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" и МЦПС "Хоргос" для решения вопросов единой электронной очереди перевозки грузов.
"На решение срочных вопросов давалось всего два дня. В этой связи в целях оперативности был использован специальный борт, предназначенный для таких случаев. В целом с начала года Бахытом Султановым было совершено порядка 15 рабочих командировок. Большинство из них - зарубежные командировки, в том числе в рамках визита Главы государства", - заключили в министерстве.
Ранее в сообществе ProTenge в Telegram была опубликована информация о том, Бахыт Султанов потратил из бюджета на двухдневную командировку в Алматинскую область 9,6 миллиона тенге.
17 мая вице-премьер Тугжанов, отвечая на вопрос журналиста о "миллионных командировках министров", заявил, что казахстанские министры не имеют отдельных самолетов, поэтому летают рейсовыми самолетами.
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