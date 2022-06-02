Вернуть лицензирование детских садов намерены в МОН

Министерство образования и науки усиливает требования к детским садам. Работа ведется по пяти направлениям, в их числе - лицензирование, аттестация, кадровый потенциал. Об этом в своем Telegram написал министр образования Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Аймагамбетова, факты нарушения прав детей, о которых общество узнает благодаря видеокамерам, подтверждают актуальность позиции ведомства о необходимости усиления требований к детским садам.



Министерство образования и науки усиливает требования к детским садам. Работа ведется по пяти направлениям, в их числе - лицензирование, аттестация, кадровый потенциал. Об этом в своем Telegram написал министр образования Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Аймагамбетова, факты нарушения прав детей, о которых общество узнает благодаря видеокамерам, подтверждают актуальность позиции ведомства о необходимости усиления требований к детским садам.



Он напомнил, что больше десяти лет назад для стимулирования быстрого роста количества детских садов было решено отказаться от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования их деятельности.



"К чему это привело? К резкому росту частных детских садов и охвату детей с 3 до 6 лет сразу до 99 процентов. Хороший результат. Однако, если, с одной стороны, удалось увеличить количество открывшихся детских садов, то с другой - актуальным остается вопрос качества. Часть детсадов открывалась в не соответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Прецедентов достаточно", - написал министр.



Аймагамбетов напомнил, что в 2020 году министерство предприняло попытку возвращения лицензирования и госконтроля. Однако тогда позиция Палаты предпринимателей, ассоциаций детских садов и ряда госорганов не позволила ввести эту норму в закон.



"Но мы продолжили работу в этом направлении, и нам удалось ввести систему госаттестации в конце прошлого года. Результаты аттестации оказались неутешительными: 80 процентов из проверенных детских садов не прошли госаттестацию", - добавил он.



Речь идет о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, о несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, а также о других негативных фактах.



Ведомство работает по пяти основным направлениям:



Возвращение лицензирования. Будем надеяться на поддержку депутатов, общественности и госорганов в этом вопросе;Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.

Усиление требований к размещению госзаказа в детских садах;Повышение кадрового потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах;Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.



Министр отметил, что в последние годы резко снизился конкурс на специальность воспитателя детского сада. В первую очередь это связано с заработной платой. Несмотря на ежегодное увеличение заработной платы воспитателей на 25 процентов, из-за низкой базы она все еще не является достаточной.



"Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным двукратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение. Разумеется, мы понимаем важность поддержки предпринимателей, открывающих частные детские сады", - отметил Аймагамбетов.

