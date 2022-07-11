Партия Синдзо Абэ победила на выборах через 2 дня после его убийства

Японцы проголосовали за правящую коалицию в воскресенье на выборах в сенат, которые были омрачены убийством в пятницу бывшего премьер-министра Синдзо Абэ во время предвыборного митинга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на RG.ru.



Либерально-демократическая партия, к которой принадлежал Абэ, и ее союзник - правоцентристская партия Комейто, согласно прогнозам общественного канала NHK, вместе могут получить до 83 мест из 125, которые должны были быть заполнены в воскресенье. Сенат имеет в общей сложности 248 мест, половина из которых обновляется каждые три года, отмечает информационное агентство Belga. За два часа до закрытия избирательных участков явка составила 27,38 процента, что немногим выше, чем на предыдущих сенаторских выборах.



Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил "варварское" нападение на Синдзо Абэ, своего бывшего наставника, настаивая на важности "защиты свободных и честных выборов, которые являются основой демократии".



"Мы никогда не поддадимся насилию", - заявил он.



Произошедшее в Наре, на западе архипелага, убийство Абэ, одного из самых известных политиков Японии, потрясло страну и мировое сообщество. После того, как различные партии на короткое время приостановили свою активность из-за известий о нападении на бывшего премьер-министра, избирательная кампания возобновилась в субботу с усилением мер безопасности, поскольку полиция в Наре признала "неоспоримые" недостатки в работе тех, кто обеспечивал порядок во время выступления Абэ.



Напомним, убийство произошло во время предвыборного митинга 8 июля. Тэцуя Ямагами - бывший моряк японских Сил самообороны - выстрелил политику в спину. На допросе он говорил, что изначально планировал убить главу религиозной организации, которого обвинял в финансовых трудностях своей семьи. Тэцуя Ямагами решил убить господина Абэ, так как считал его причастным к этой организации.



Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля.

