Экс-премьера Японии тяжело ранили во время публичного выступления

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ подвергся нападению во время публичного выступления в западном городе Нара, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



По информации общественной телекомпании NHK, инцидент произошел около 11.30 по местному времени. В это время был слышен звук, похожий на выстрел, и подозреваемый мужчина был задержан на месте происшествия.



Агентство Kyodo сообщило, что бывший премьер был доставлен в больницу с кровотечением после обморока. Политик был без сознания, ему потребовался массаж сердца. Предполагается, что выстрелы производились из дробовика.



Синдзо Абэ - 57-й и 63-й премьер-министр Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах соответственно, установил рекорд по длительности пребывания на посту премьер-министра Японии за всю историю страны.



Напомним, 28 августа 2020 года Синдзо Абэ неожиданно объявил об отставке с поста премьер-министра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья и о решении продолжить исполнять обязанности до избрания преемника. В сентябре 2020 года Синдзо Абэ перестал быть премьер-министром Японии.

