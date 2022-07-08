«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Июля
+23...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.24 KZT
  • €1 = 486.78 KZT
  • 1 RUB = 7.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Экс-премьера Японии тяжело ранили во время публичного выступления

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Экс-премьера Японии тяжело ранили во время публичного выступления
Фото ©REUTERS
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ подвергся нападению во время публичного выступления в западном городе Нара, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

По информации общественной телекомпании NHK, инцидент произошел около 11.30 по местному времени. В это время был слышен звук, похожий на выстрел, и подозреваемый мужчина был задержан на месте происшествия.

Агентство Kyodo сообщило, что бывший премьер был доставлен в больницу с кровотечением после обморока. Политик был без сознания, ему потребовался массаж сердца. Предполагается, что выстрелы производились из дробовика.

Синдзо Абэ - 57-й и 63-й премьер-министр Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах соответственно, установил рекорд по длительности пребывания на посту премьер-министра Японии за всю историю страны.

Напомним, 28 августа 2020 года Синдзо Абэ неожиданно объявил об отставке с поста премьер-министра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья и о решении продолжить исполнять обязанности до избрания преемника. В сентябре 2020 года Синдзо Абэ перестал быть премьер-министром Японии.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика