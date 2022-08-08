Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

В Уральске задержаны подозреваемые в убийстве местного бизнесмена Еркина Мухангалиева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В МВД сообщили, что дело находится на контроле у главы ведомства Марата Ахметжанова.
"В результате спецоперации подозреваемые задержаны. Дело переквалифицировано на часть 2 статьи 99 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Дело находится на контроле министра внутренних дел", - заявили в МВД.
В ДП ЗКО сообщили, что мотивом убийства послужил бытовой конфликт между сторонами.
"По свидетельским показаниям, основным мотивом убийства является бытовой конфликт на фоне невыплаченной заработной платы. Конфликт был ситуативный", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.
Подозреваемые в убийстве Еркина Мухангалиева
Напомним, убийство произошло вечером 6 августа. Тело Еркина Мухангалиева обнаружили на стоянке стадиона имени Атояна. Как оказалось, на предпринимателя напали в кафе.
Момент нападения на Еркина Мухангалиева
Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление, Мухангалиев и еще двое мужчин сидели за столиком. В какой-то момент один из них ударил бизнесмена ножом. Мухангалиев пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.
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