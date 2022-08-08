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Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

Просмотров:953 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске
Фото:instagram.com/up_uralsk
В Уральске задержаны подозреваемые в убийстве местного бизнесмена Еркина Мухангалиева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В МВД сообщили, что дело находится на контроле у главы ведомства Марата Ахметжанова.

"В результате спецоперации подозреваемые задержаны. Дело переквалифицировано на часть 2 статьи 99 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Дело находится на контроле министра внутренних дел", - заявили в МВД.

В ДП ЗКО сообщили, что мотивом убийства послужил бытовой конфликт между сторонами.

"По свидетельским показаниям, основным мотивом убийства является бытовой конфликт на фоне невыплаченной заработной платы. Конфликт был ситуативный", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

Подозреваемые в убийстве Еркина Мухангалиева

Напомним, убийство произошло вечером 6 августа. Тело Еркина Мухангалиева обнаружили на стоянке стадиона имени Атояна. Как оказалось, на предпринимателя напали в кафе.

Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

Момент нападения на Еркина Мухангалиева

Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление, Мухангалиев и еще двое мужчин сидели за столиком. В какой-то момент один из них ударил бизнесмена ножом. Мухангалиев пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.


Источник: tengrinews.kz
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