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Незаконный способ не платить штрафы придумал водитель из Туркестана

Просмотров:760 Опубликовано: Вчера, 19:02
Незаконный способ не платить штрафы придумал водитель из Туркестана
Фото: Polisia.kz
Житель Туркестанской области получал штрафы за нарушения, которые не совершал, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился житель Сарыагашского района. По словам молодого человека, к нему приходят штрафы, но он не нарушал правила дорожного движения. Он стал подозревать, что кто-то другой присвоил его госномер.

В поле зрения полицейских попался подозрительный автомобиль. По улице Амир-Темир в городе Туркестане операторы ЦОУ выявили автомобиль марки Mercedes. Он ездил с госномером, указанным человеком, который обратился в полицию. Местоположение водителя Mercedes сообщили патрульным полицейским, они прибыли на место и остановили автомобиль.

"Как выяснилось, водитель изменил букву на госномере и наклеил другой. Таким образом, штрафы за нарушение ПДД приходили не к нему, а на имя жителя Сарыагаша. Общая сумма штрафов, в основном за превышение скорости, составила около 90 тысяч тенге", - сообщили правоохранители.

На водителя Mercedes составили административный протокол по части 1 статьи 590 КоАП "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", а автомобиль водворили на штрафстоянку.

Житель Сарыагашского района выразил признательность полицейским Туркестанской области.

"Я обратился в полицию города Шымкента, так как большинство штрафов приходило оттуда. Затем я обратился к полицейским Туркестанской области. Все мои подозрения сводились к тому, что кто-то другой пользуется моим госномером. И они подтвердились. Благодаря оперативной работе бдительных полицейских виновного водителя обнаружили всего за три дня. Я очень рад", - сказал житель Сарыагашского района.


Источник: tengrinews.kz
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