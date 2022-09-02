В аэропорту Ташкента поймали пассажира с 57 детенышами крокодила

Пассажир в аэропорту Ташкента пытался тайно провезти 57 детенышей крокодила, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.



Сообщается, что 30 августа гражданин М. вылетел из Каира (Египет) в Ташкент и приземлился в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова. Вместе с ним прилетели 57 детенышей, предположительно, нильского крокодила Crocodylus niloticus. У мужчины не было соответствующих разрешений.



Маленьких крокодильчиков контрабандист аккуратно уложил в контейнеры, прикрыв овощами и фруктами. А также обмотал фольгой, чтобы скрыть от сканера.



Госкомэкологии и сотрудники пограничного ветеринарного поста "Ташкент-АЭРО" передали детенышей крокодила Ташкентскому зоопарку на временное хранение.

