Кабель на 50 миллионов тенге украли в Алматы

В Алматы раскрыли многомиллионную кражу кабеля. Как установлено следствием, совершили ее в несколько этапов 14 сотрудников одного из предприятий коммуникации. Они осуждены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам представителя компании, в течение трех лет на территории города происходили кражи кабельной продукции. Общий материальный ущерб превысил 50 миллионов тенге.
В УП Турксибского района было подано официальное заявление. В результате следственных действий установлена причастность 14 сотрудников предприятия, которые, зная расположение кабелей, схем и сигнализации, организовали с декабря 2021 года по конец января 2022 года хищение имущества.
"Считаю своим гражданским долгом поставить в известность руководство полиции Алматы о профессиональных и человеческих качествах сотрудников полиции УП Турксибского района, а именно следователя - майора полиции Ануара Шарипова, оперуполномоченного - капитана полиции Жасулана Асылханова и заместителя начальника УП Турксибского района по следствию подполковника полиции Айдарбека Керимбекова. Благодаря их профессионализму расследование уголовного дела, возбужденного по статье 188, части 3, пункту 1 УК РК "Кража, совершенная в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", завершилось. Виновные понесли заслуженное наказание. Искренне желаем, чтобы среди ваших подчиненных было как можно больше таких сотрудников", – уточнил в своем благодарственном письме полномочный представитель председателя правления АО "Казахтелеком" Ш. Раздыков.
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