Что известно о новом короле Великобритании

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II британская корона была передана ее наследнику, бывшему принцу Уэльскому, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Принц Уэльский Чарльз, ставший новым королем Великобритании, взял имя Карл III. Он родился 14 ноября 1948 года и стал наследником британского престола в возрасте трех лет. Мальчиком Чарльз присутствовал в 1953-м на коронации своей матери - скончавшейся вчера Елизаветы II.



Образование



Наследник учился в Кембриджском университете, где в 22 года получил диплом бакалавра искусств. Там молодой Чарльз изучал археологию, антропологию и историю. Принцем Уэльским официально он стал только в 1969 году: во время церемонии инвеституры Елизавета II возложила на голову сына венец. Хотя титул присвоили Чарльзу за десять лет до этого.



Как и многие из королевской семьи, был военным. Чарльз служил на кораблях британских ВМС, проходил подготовку как пилот истребителя и вертолета. Закончил службу в 1976-м командиром тральщика береговой охраны.



Личные интересы



В детстве Чарльз учился игре на фортепиано, а в студенческие годы в Кембридже играл на виолончели. Он также увлекался хоровым пением - принял участие в нескольких выступлениях хора Баха, известного и старинного любительского коллектива, а затем некоторое время даже возглавлял его.



Принц Чарльз был активным игроком в поло, любит охоту на лис и рыбалку. Известно, что он рисует акварелью и увлекается садоводством.



Личная жизнь и семья



В 1979 году Чарльз сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл - внучке легендарного полководца, последнего вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена, однако Аманда своего согласия на брак не дала.



В 1980 году он встречался с леди Сарой Спенсер, дочерью Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера, и познакомился с ее младшей сестрой Дианой, на которой в результате женился 29 июля 1981 года.



Принцесса Диана получила огромную популярность в Великобритании и за границей. Однако брак был неудачным. Отношения между супругами вскоре испортились, и с 1992 года они официально жили раздельно, а в 1996 году - развелись. К скандалу было привлечено значительное внимание общества, он не лучшим образом сказался на репутации принца Уэльского. Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.



Общественная деятельность



Как принц, он обязан был представлять королеву и страны Содружества на официальных мероприятиях по всему миру. Помимо официального титула "Его королевское высочество принц Уэльский, герцог Корнуольский, граф Честер", в арсенале Чарльза имеются шотландские титулы - герцог Ротсей и граф Каррик - и множество наград.



Принц Чарльз активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем "Фонда принца" (The Prince’s Trust) и 15 других благотворительных организаций. Особенными областями его интересов являются охрана окружающей среды и совершенствование городской среды.



Лондонский Foundation for Building Community принца Чарльза занимается продвижением архитектурных идей неоисторизма. Под его эгидой выстроен экспериментальный новый город Паундбери. Принц является автором ряда книг по архитектуре, живописи и садоводству, автором сценария документальных фильмов по экологии.



Чарльз интересуется альтернативной медициной, и его работа по ее популяризации стала предметом общественной дискуссии. Кроме того, принц занимается вопросами национальных меньшинств и малочисленных народов.

