Дети принца Гарри и Меган Маркл получили королевские титулы

Дети принца Гарри и Меган Маркл после смерти королевы Елизаветы II получили новые королевские титулы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Согласно протоколу, установленному королем Георгом V в 1917 году, прямые внуки монарха имеют автоматическое право на королевские титулы. Теперь сын герцогов Сассекских будет официально называться принц Арчи, а дочь станет принцессой Лилибет. Также к ним теперь будут обращаться "Его/Ее Королевское Высочество".
У Меган Маркл и принца Гарри подрастают двое детей. Сын Арчи родился в 2019 году, а дочь Лилибет - в июне 2021. Девочка родилась уже в США, поэтому познакомилась со своей королевской семьей только через год, на платиновом юбилее королевы Елизаветы.
Лилибет Диана была названа в честь покойной матери принца Гарри и детского прозвища королевы Елизаветы. Так британского монарха называли только самые близкие и родные люди.
Дети принца Уильяма Джордж, Шарлотта и Луи, в свою очередь, смогли получить королевские титулы раньше из-за их более высокого положения. Первоначально только Джордж имел на это право как старший сын старшего сына наследника престола, но в 2012 году королева изменила протокол, чтобы все дети Уильяма имели право быть принцами или принцессами и получить титул Королевского Высочества.
Как отмечается, королева могла аналогичным образом издать указ о включении детей принца Гарри, но не сделала этого. Теперь смогут ли Арчи и Лилибет сохранить титулы, зависит от их деда - нового короля Карла III.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон также приняли новые королевские титулы. Теперь супруги стали герцогами Корнуолльскими и Кембриджскими.
Как известно, с девятилетнего возраста и до смерти матери Карл III носил титул принца Уэльского. Однако этот титул не перешел автоматически к его первенцу, поскольку он дается только наследнику по усмотрению монарха. Если Чарльз окажет эту честь Уильяму, а вполне вероятно, что он это сделает в какой-то момент в ближайшем будущем, его старший сын станет принцем Уэльским.
В этом случае Кейт станет, соответственно, принцессой Уэльской, как ее покойная свекровь Диана. Титул принцев и принцессы Уэльских тогда будут носить и дети Кейт и Уильяма.
Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября в Балморале. В действие уже запущен сценарий похорон монарха под кодовым названием "Лондонский мост". Над Букингемским дворцом приспущен государственный флаг, а тысячи британцев стекаются к воротам королевской резиденции, чтобы почтить память Ее Величества.
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