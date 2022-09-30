Эрдоган: Внимательно наблюдаю за событиями в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона. Об этом он заявил во время встречи со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым, передает Tengrinews.kz.



Как сообщается на сайте Мажилиса, Ерлан Кошанов по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в турецком Изнике. В рамках мероприятия Кошанов встретился с лидером Турции.



"Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между вами и нашим Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления", - сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к Эрдогану.



В свою очередь президент Турции высоко оценил роль Казахстана для Организации тюркских государств и тюркского мира в целом, а также поблагодарил спикера Мажилиса за участие в открытии IV Всемирных игр кочевников.



"Стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона. В этой связи я высоко оцениваю значимость реформ, реализуемых Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и его инициативу о проведении внеочередных президентских выборов. Я внимательно наблюдаю за событиями в вашей стране. В целом двусторонние отношения между Казахстаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. В этом вопросе большое значение отводится межпарламентскому сотрудничеству", – отметил Эрдоган.



Председатель Мажилиса сообщил, что Казахстан подал заявку на проведение следующих, V Всемирных игр кочевников, и выразил надежду, что тюркское сообщество поддержит это предложение. Также спикер Мажилиса встретился с экс-премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.