Е.Кошанов: реформы Президента изменят модель управления страной

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В Актау спикер Мажилиса встретился с общественностью региона, особо отметив, что специально приехал в Мангистаускую область накануне республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию, чтобы поговорить с жителями о важности этого исторического события.



Председатель Мажилиса подчеркнул, что мангистаусцы всегда поддерживают прогрессивные инициативы и политику, проводимую Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым по улучшению благополучия казахстанцев. Он особо отметил, что для успешной реализации реформ необходима консолидация всего общества.



- Мы должны объединиться вокруг курса Президента и принять активное участие в реализации его инициатив, которые, безусловно, будут способствовать улучшению жизни казахстанцев. Верю, что мангистаусцы будут надежной опорой Главы государства в этом, - сказал Ерлан Кошанов.



Рассказывая о предлагаемых изменениях, вносимых в основной закон, спикер подробно остановился на нормах по снижению требований к регистрации политических партий.



- Несомненно, это оживит политическую жизнь страны, усилит дискуссии в Парламенте. Таким образом будет реализована инициатива Президента о том, что дебаты должны проходить не на улицах, а в Мажилисе и маслихатах. Кроме того, появится возможность каждому казахстанцу, верящему в свои силы, стать депутатом, избравшись по мажоритарной избирательной системе. Думаю, таких активных людей в Мангистауской области достаточно, - заявил спикер Палаты.



Ерлан Кошанов обратил внимание и на другой, не менее важный блок поправок, затрагивающих правозащитную сферу. В этой связи он отметил создание Конституционного Суда, повышение до конституционного уровня статуса уполномоченного по правам человека.



Председатель Мажилиса рассказал и о норме, волнующей многих казахстанцев - о закреплении народа как собственника земли и природных ресурсов Казахстана.



- Эти изменения предложены Главой государства. Они имеют особую значимость в идеологическом, политическом и моральном аспектах. Эти поправки на самом высоком юридическом уровне закрепляют принцип, что единственным собственником земли будет народ. И после их принятия это налагает еще большую ответственность на каждого из нас за свою землю, бережное отношение к ней и свою страну в целом, - сказал Спикер Мажилиса.



Говоря об этом, Ерлан Кошанов вспомнил случай со строительством отеля на территории заповедной зоны в ущелье Бозжыра, которое, благодаря вмешательству общественности региона, было перенесено за пределы заказника.



Председатель Мажилиса отметил также, что конституционная реформа будет способствовать закреплению в обществе принципа меритократии и справедливости.



- Граждане должны иметь равные возможности для участия в жизни страны, для карьерного и социального продвижения. Политические изменения призваны открыть путь каждому честному, способному гражданину, который думает о своей стране. Эти поправки также устранят монополии и олигополии, позволив бизнесу работать свободно. В целом реформы Президента коренным образом изменят модель управления страной, - подчеркнул спикер Палаты.



В беседе с мангистауцами Ерлан Кошанов также обозначил ряд актуальных для региона вопросов. В их числе - трудоустройство и безработица среди молодежи, трудовые споры, нехватка кормов и пастбищных угодий для выпаса скота, а также другие социальные вопросы.



Все они, по словам Председателя Мажилиса, находятся в центре внимания руководства страны и будут решаться в рамках Комплексного плана развития области на 2021-2025 годы, принятого в прошлом году по поручению Президента страны. Важно сейчас воплотить их в жизнь, подчеркнул Ерлан Кошанов.



Кроме того, эти вопросы находятся на постоянном контроле у мажилисменов и членов партии «AMANAT», заверил Председатель партии Ерлан Кошанов. При этом он подчеркнул, что партийцы готовы работать в новых условиях при активном содействии местных кадров, небезразличных к судьбе своего региона, мыслящих масштабно и по государственному.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.