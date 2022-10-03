Россиян выдворят из Казахстана за драку в Уральске

Граждан России выдворят из Казахстана за драку возле ночного клуба в Уральске, передает Tengrinews.kz.



"Сегодня специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 закона "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки", - говорится в сообщении Telegram-канала Polisia.kz.



Инцидент произошел ночью 30 сентября. Полицейские с помощью камер заметили драку мужчин возле одного из ночных клубов Уральска. По данным правоохранителей, граждане России в состоянии алкогольного опьянения устроили драку между собой.



На нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 434 "Мелкое хулиганство", 440 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", 437 "Нарушение тишины" Кодекса об административных правонарушениях, и им назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.