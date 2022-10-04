ООН предупредила о глобальной рецессии

В ООН предупредили о глобальной рецессии из-за мер, используемых богатыми странами мира для борьбы с инфляцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
В своем ежегодном докладе о торговле и развитии эксперты ЮНКТАД заявили, что изменения в денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике в странах с развитой экономикой могут подтолкнуть мир к глобальной рецессии и длительной стагнации, что нанесет больший ущерб, чем финансовый кризис 2008 года и от пандемии COVID-19 в 2020 году.
По прогнозам агентства ООН, рост мировой экономики в 2022 году составит 2,5 процента. Перспективы ухудшаются: в 2023 году ожидается дальнейшее замедление роста до 2,2 процента, в результате чего к концу следующего года реальный ВВП все еще будет ниже допандемического, а совокупный дефицит составит более 17 триллионов долларов - почти 20 процентов мирового дохода.
В странах со средним уровнем дохода в Латинской Америке, а также в странах с низким уровнем дохода в Африке в этом году будут отмечены одни из самых резких спадов.
В докладе делается вывод, что ситуация в развивающихся странах гораздо более нестабильная, чем признаются страны "Большой семерки" (G7) и другие международные финансовые форумы, а разговоры о глобальной системе финансовой безопасности все больше расходятся с реальностью. Развивающиеся страны в этом году уже потратили, по оценкам, 379 миллиардов долларов резервов на защиту своих валют, что почти вдвое превышает объем новых специальных прав заимствования (SDR), недавно выделенных им Международным валютным фондом, а также серьезно пострадали от бегства капитала.
Ранее международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мировой экономики на фоне высокой инфляции и конфликта в Украине. Кроме того, Всемирный банк предупредил, что мир может приблизиться к глобальной рецессии, поскольку центральные банки по всему миру одновременно повышают процентные ставки для борьбы с устойчивой инфляцией.
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